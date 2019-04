La bibliothèque du cégep Édouard-Montpetit : un lieu ouvert au grand public

La bibliothèque du campus de Longueuil du cégep Édouard-Montpetit accueille non seulement ses étudiants et les membres du personnel, mais invite aussi la communauté à la recherche d’un endroit de détente idéal à venir s’y installer. Sur présentation de la carte des bibliothèques de la Ville de Longueuil, l’emprunt de volumes dont une collection de bandes dessinées adultes est également autorisé. Pour un nouvel abonnement ou un réabonnement, une preuve d’identité avec adresse est exigée.

Un lieu de recherche et d’enrichissement

Les visiteurs y trouveront plus de 75 000 volumes de nature académique à emprunter. Près de 150 revues scientifiques et journaux sont également disponibles pour la consultation sur place. Le Cégep invite aussi la communauté à assister aux Montpetit entretien, des rendez-vous livresques animés par des professeurs du Cégep. Des auteurs d’ici, de tous les horizons, dont des journalistes, des politicologues et des cinéastes sont notamment invités à ces entretiens ponctuels, où un livre est à l’honneur. L’inscription à l’infolettre de la bibliothèque est un incontournable pour tout connaître des Montpetit entretien et des nouvelles acquisitions.

Une bibliothèque lumineuse et invitante

La bibliothèque du Cégep, composée de grandes aires ouvertes fenestrées, est l’endroit tout indiqué pour la lecture, la détente et les études. Le service aux usagers, basé sur l’apprentissage de la recherche, y est hors pair. Les visiteurs y sont les bienvenus et peuvent consulter l’horaire au bibli.cegepmontpetit.ca/heures-douverture.