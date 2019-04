Parc Antoine-Pécaudy : un opérateur de casse-croûte recherché à Contrecoeur

La Ville de Contrecœur recherche actuellement un opérateur pour exploiter un casse-croûte situé dans le chalet de service du parc Antoine-Pécaudy. Les restaurateurs intéressés auront la chance d’évoluer sur un site animé d’activités et en pleine effervescence.

Le casse-croûte est situé au cœur de nouveaux quartiers résidentiels. Il est également le plus grand parc et le plus animé de Contrecœur. Ce parc compte notamment une piste cyclable, des installations sportives très fréquentées en période estivale dont des terrains de balle, de soccer à 7 et de volleyball ainsi qu’une patinoire permanente et un parc de planche à roulettes.

De nombreux événements y ont lieu chaque année comme Les Diableries de Contrecœur et la Grande marche de la famille. Ces activités amènent un achalandage élevé et des citoyens de tous âges à le fréquenter. L’opérateur aura donc l’opportunité d’attirer une clientèle très diversifiée.

Contrecœur est une ville en pleine expansion de son développement résidentiel. En trouvant un nouvel opérateur pour son casse-croûte, elle souhaite offrir un service complet et de qualité à ses citoyens.

Les gens intéressés ont jusqu’au 25 avril, à 16 h 30, afin de présenter une proposition. Les détails de l’appel de service sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Contrecœur dans les actualités municipales.