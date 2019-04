La moitié de la population adulte en Montérégie a un surplus de poids

En Montérégie, près d’un adulte sur trois fait de l’embonpoint (34 %) et un sur cinq est obèse (20 %). Le récent bulletin d’information Périscope sur l’état de santé des Montérégiens s’appuie sur des données publiées en 2014-2015 pour indiquer que plus de la moitié des résidents de 18 ans et plus vivent avec un surplus de poids (55 %), ce qui représente environ 576 700 adultes. Contrairement à ce que certains pourraient croire, ce sont les hommes qui sont proportionnellement plus nombreux que les femmes à avoir un surplus de poids. Les prévalences d’embonpoint et d’obésité sont elles aussi, nettement plus élevées chez les hommes que chez les femmes.

Toujours selon le même bulletin, la prévalence du surplus de poids augmente avec l’âge, autant chez les hommes que chez les femmes. Celle-ci est d’ailleurs deux fois plus élevée chez les 25 à 44 ans que chez les 18 à 24 ans et elle continue de croître chez les 45 à 64 ans et les 65 ans et plus. Au-delà de 45 ans, sept hommes sur dix ont un surplus de poids, comparativement à la moitié des femmes du même âge.

Dans le milieu de la santé, la proportion grandissante de gens obèses demeure préoccupante, principalement chez les hommes. Dans la région, la proportion d’hommes obèses a connu un bond au cours des dernières années, passant de 18 à 22 % entre 2008 et 2014-2015, alors qu’elle est demeurée stable chez les femmes (18 %).

L’adoption de meilleures habitudes de vie peut aider à faire renverser la vapeur. La création d’environnements favorables à l’adoption d’une saine alimentation et d’un mode de vie physiquement actif est incontournable pour prévenir le surplus de poids dans la population. Santé Montérégie recommande de manger sainement, de faire de l’exercice et de limiter la consommation d’alcool et de boissons sucrées. Le surplus de poids constitue un facteur de risque important pour différentes maladies telles le diabète de type 2, l’hypertension, les maladies cardiovasculaires ainsi que plusieurs types de cancers et de troubles musculo-articulaires. En outre, il diminue le bien-être psychologique.