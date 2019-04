Deux organismes de Longueuil reçoivent des subventions pour contrer l’intimidation

Le ministère de la Famille vient d’attribuer une aide financière à cinq organisations de la Montérégie afin de soutenir des projets visant à prévenir et à contrer l’intimidation sous toutes ses formes. Deux de ces organismes sont situés à Longueuil : Intégration sociale des enfants handicapés en milieu de garde (ISEHMG) et le Centre communautaire des aînés et aînées de Longueuil. Le premier a reçu une subvention de 34 680$ tandis que le deuxième s’est vu attribuer 36 000 $. Au total, le ministère a remis 169 000 $ en Montérégie à partir des fonds disponibles dans le programme de soutien financier Ensemble contre l’intimidation.

« Notre gouvernement poursuit la lutte contre l’intimidation dans tous les milieux de vie, de concert avec les différents partenaires. C’est pourquoi il est important pour nous d’appuyer des initiatives locales qui émanent d’organismes bien au fait des besoins et des réalités de leur communauté. Avec la réalisation de ces différents projets, nous continuons à promouvoir des rapports respectueux, égalitaires et ouverts à la différence, partout au Québec », a mentionné le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

L’organisme communautaire Intégration sociale des enfants handicapés en milieu de garde (ISEHMG) s’apprête à offrir une formation en ligne sur l’intimidation aux éducatrices et intervenants en milieu de garde scolaire intégrant des enfants présentant une déficience, une situation de handicap ou des défis particuliers. Sa mission vise à favoriser et à faciliter l’intégration en services de garde des enfants ayant une déficience ou un retard de développement.

Avec la subvention obtenue, le Centre communautaire des aînés et aînées de Longueuil prévoit outiller les aînés ainsi que le personnel et les dirigeants des résidences privées pour lutter contre l’intimidation.

Trois autres organismes ayant bénéficié également d’une aide financière du même programme sont établis à Brossard, Granby et la région de la Vallée-du-Richelieu.