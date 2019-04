Des sportifs, des musiciens et une bénévole honorés par le conseil municipal de Sainte-Julie

Les membres du conseil municipal ont honoré le 2 avril dernier plusieurs citoyennes et citoyens s’étant démarqués dans différents domaines dans le cadre d’une cérémonie de reconnaissance protocolaire qui s’est déroulée en présence de membres de leur famille.

Tous les invités ont pu signer le livre d’or de la Ville en plus de recevoir un cadeau souvenir.

Citoyens reconnus :

Patinage artistique synchronisé, équipe Nova Spirit 2, catégorie Adulte 2 – médaille d’or aux championnats provinciaux, 4e position à la compétition invitation St-Hubert, médaille d’argent au Winterfest à Missisauga et médaille d’argent à la compétition invitation Laval :

• Guylaine St-Denis

• Annie Moisan

• Véronique Jodoin

Patinage artistique synchronisé, équipe Golding Ice, catégorie Adulte 2 – médaille de bronze aux championnats provinciaux, médaille d’argent à la compétition invitation St-Hubert, 4e position au Winterfest à Missisauga, médaille de bronze à la compétition invitation Laval et médaille d’argent à la compétition invitation Kanata :

• Ariane Thibault

• Sarah Fecteau

Judo, catégorie U14-44 kg – médaille d’or au championnat provincial :

• Catherine Toshkov

Profil guitare 2017-2018, école secondaire du Grand-Coteau – mention d’or au Musicfest-Québec, mention d’or au Jazzfest des jeunes du Québec, note d’or et 1er prix dans la catégorie ensembles de guitares A au festival des harmonies et orchestres de Sherbrooke et mention « Superior » au festival Rhythms International :

• Jérémie Beaulé

• Olivier Boulianne

• Xavier Côté-Daviau

• Ian Côté-Daviau

• Andréane Doré

• Ariane Dubuc

• Samantha Gobeil

• Samuel Hinojosa

• Zakary Lamoureux

• Francis Léger

• Alexis Lessard

• Carl Zimmer

• Nathalie Lachance (professeure)

• Ginette Tremblay (accompagnatrice)

Bénévole au sein du Comité du Prix des grands Julievillois :

• Dorianne Rodrigue