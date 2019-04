Les joueurs de la LNI débarquent à l’école le Carrefour de Varennes le 12 avril 2019

L’école secondaire Le Carrefour de Varennes organise pour une 1re édition, une soirée amicale d’improvisation avec quatre artistes-joueurs de la LNI (la Ligue Nationale d’Improvisation) et des improvisateurs audacieux.

Cette soirée impliquera des parties d’improvisation sous la forme d’un tournoi amical avec des élèves de l’école (du programme d’art dramatique et de la ligue d’improvisation), des membres de son personnel ainsi que des volontaires du public (sélectionnés par pige aléatoire), afin de donner à tous la chance de partager la scène avec nos artistes le temps d’une improvisation! Il y aura également un entracte avec cantine vers le milieu de cette merveilleuse soirée orchestrée au profit du nouveau programme d’art dramatique.

L’évènement aura lieu à la cafétéria de l’école secondaire Le Carrefour le vendredi 12 avril de 19h00 à 21h00. Le prix d’entrée sera seulement au coût de 10 $. Les billets sont disponibles au secrétariat de l’école en prévente ou à la porte le soir même. Admission libre.

Vous aurez la chance de rencontrer et voir jouer de la LNI : FRÉDÉRIC BARBUSCI, DELPHINE BIENVENUE, JEAN-PHILIPPE DURAND ET BRIGITTE SOUCY.

Vous êtes cordialement invités à venir participer, encourager nos jeunes et à voir performer nos vedettes québécoises.

LE 12 AVRIL, c’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Pour plus ample information ou réservation de billets, veuillez contacter le bureau des loisirs de l’école au (450) 645-2363 poste 5224 ou faire l’achat de votre billet au secrétariat de l’école.