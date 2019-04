La Ville de Sainte-Julie à la recherche de matériel pour ses remises actives

Les remises actives, des armoires contenant du matériel sportif mis à la disposition des citoyens afin de favoriser le jeu actif en accès libre, seront de retour cette année aux parcs de la Coulée et Joseph-Véronneau.

Afin d’offrir un vaste choix d’articles de sport aux citoyens et remplacer le matériel abîmé, la Ville de Sainte-Julie est à la recherche d’articles usagés tels que : ballons de soccer, de football, de plage et de volleyball, balles de tennis, de mousse ou aki (pas de balles de baseball dures), raquettes de badminton, en bois ou à velcro (pas de raquette de tennis), bâtons de baseball en mousse, gants de baseball, cerceaux, cloche-pied, cordes à danser, jeux de sable ou camions, craies, frisbees, jeux extérieurs divers (pas de fers ou de pétanque en métal). Les citoyens qui possèdent du matériel inutilisé peuvent l’apporter à la réception de l’hôtel de ville.

Rappelons que ce projet, réalisé en collaboration avec la Maison de l’Entraide, découle de la Politique de saines habitudes de vie, lancée au printemps 2017, où la Ville s’était engagée à favoriser le jeu libre et actif par l’aménagement de coffres aux sports dans certains parcs. Le matériel qui se trouve dans la remise active est usagé, offrant une deuxième vie aux articles sportifs, comme il est suggéré dans le plan vert de la Ville où la réutilisation est valorisée.