Plus de 575 nageurs en compétition

Plusieurs athlètes du Mustang montent sur le podium

Environ 575 nageurs provenant de plus de 20 clubs de natation du Québec ont été accueillis au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier les 23 et 24 mars dernier. Ils prenaient part à la compétition provinciale Invitation printanière AA organisée par le Club Mustang.

Les nageurs de Boucherville se sont à nouveau distingués lors des différentes épreuves en récoltant un total de 58 médailles, sur les 528 décernées à l’issue de l’ensemble des compétitions. Des médailles de bronze, d’argent et d’or ont été remises pour chacune des épreuves nagées en finale pour chaque groupe d’âge filles et garçons, soit les 7 et 8 ans, 9 et 10 ans, 11et 12 ans, 13 et 14 ans, et les 15 ans et plus.

Le Mustang représentait la plus importante délégation avec 95 nageurs. L’événement a réuni également 200 officiels et bénévoles, 40 entraineurs et plus de 400 spectateurs.

Les multiples médaillés du Mustang

Louis Boulay, Benjamin Guillette, Tristan Guillette, Liam Chiasson, Jacob Vollering, Ophélie Vollering, Nathan Riendeau, Stella Letendre, Mathias Gratton, Alycia Dugal, Matisse Chawky, Guillaume Saint-Arnauld, Laurent Verdon, Mathilde Bordeleau, Alex Michaud, Laurie Dubé, Théo Van Wolvelaer, Jasmin Poirier, Ariane Labbé, Judith Sorel, Stéphanie Trépanier et Marilou Boijoly.

Des vagues jusqu’à Québec

Au même moment se tenaient à l’Université Laval, à Québec, les Championnats québécois AAA (la plus forte catégorie de natation pour les nageurs âgés de 13 à 16 ans). La nageuse Martine Sorel, 13 ans, du Mustang, détentrice de plusieurs records du club chez les 11-12 ans, a terminé au 4e rang aux 100 mètres et 200 mètres dos, dépassant même ses marques personnelles.