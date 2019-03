Les Filles d’Isabelle soufflent 60 bougies

Les Filles d’Isabelle, cercle Mgr-Poissant, soufflent cette année leurs 60 bougies. Soixante ans de présence active et d’engagement dans la communauté bouchervilloise, ça se fête. Ainsi, bien que l’organisation ait été fondée officiellement le 6 décembre 1959, c’est le 23 mars dernier qu’elles ont célébré cet anniversaire lors d’un souper au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois qui a réuni quelque 200 convives.

Durant plus d’un demi-siècle, les membres n’ont jamais failli à leur objectif qui est d’assurer le bien-être dans la société. Et on peut dire mission accomplie!

Grâce à l’exploitation de leur comptoir familial, voisin de l’église Sainte-Famille, et aux dons de la population, les Filles d’Isabelle distribuent chaque année dans la communauté des montants d’argent importants qui profitent aux plus démunis et à de nombreux organismes, notamment aux scouts, aux cadets, à la Fondation Source bleue, à la Fondation Jeanne-Crevier, aux Jeannettes, au Comité d’entraide de Boucherville pour les paniers de Noël et le service d’aide alimentaire, au Centre d’action bénévole de Boucherville (CAAB), et au Lunch club.

En 2018, les dons se sont élevés à 133 150 $, alors qu’en dix ans, elles ont remis la rondelette somme de 1 129 598 $.

Comptant actuellement 92 membres, dont une cinquantaine active, les Filles d’Isabelle offrent également plusieurs heures de bénévolat dans la communauté. Selon la régente Nathalie Trépanier, elles ont servi en 2018 pas moins de 60 messes et 67 funérailles, ce qui représente 400 heures de bénévolat dans les églises. Elles ont été présentes à 140 reprises dans des résidences pour personnes âgées en organisant des loisirs, tels que des bingos. Elles ont tricoté des bonnets offerts dans les hôpitaux pour les nouveau-nés. Un travail de 3 396 heures. Elles ont travaillé bénévolement durant 16 744 heures au comptoir familial et dispensé 25 000 heures en différents services dans la communauté.

Au moment de la fondation, le Cercle Mgr-Poissant des Filles d’Isabelle de Boucherville comptait 23 membres dont deux sont encore présentes. Il s’agit de Jacqueline Robinson-Provost et Pierrette Savaria.