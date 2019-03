Maison Gilles-Carle à Boucherville; de projet à la réalité

La Maison Gilles-Carle est passée du rêve à la réalité. La ministre de la Culture et des Communications et responsable de la Langue française, Nathalie Roy, et la ministre des Aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, ont annoncé le soutien financier du gouvernement au projet, ce qui assurera l’ouverture en septembre prochain de la maison de répit, la deuxième au Québec.

Comme il a été annoncé il y a quelques semaines dans La Relève, la Maison Gilles-Carle sera située au second étage du Havre de la Providence, sur la rue des Seigneurs, édifice qui appartient à la congrégation religieuse portant le même nom. Elle devrait accueillir dans un premier temps 14 personnes atteintes de dégénérescence cognitive, d’incapacité physique, de maladie neurologique ou autre, en offrant du coup du répit à leurs proches aidants. À l’automne 2020, la Maison sera pleinement opérationnelle et pourra héberger 24 personnes pour des séjours moyens d’une semaine.

L’annonce a été faite le 25 mars dernier en présence, entre autres, de Chloé Ste-Marie qui a mené durant plus d’une décennie une lutte pour faire avancer la cause des proches aidants. « L’histoire de la Maison Gilles-Carle est celle d’une guérison, une guérison de la maladie. Quand arrêtera-t-on de rendre malade la maladie et de rendre malades tous ceux qui en prennent soin et qui se voient punis de prendre soin du soin. J’ai déjà dit de moi que j’étais la plus grande quêteuse du Québec, aujourd’hui je me rétracte. J’ai cessé pour toujours d’être une quêteuse, je suis plutôt une “transféreuse”, car ce que je fais, ce sont des transferts de fonds et d’esprit d’une maison à une autre », a-t-elle lancé au cours du point de presse.

Budget de 1,2 M$

La ministre Blais, elle-même proche-aidante auprès de son conjoint décédé il y a quatre ans, a rappelé l’engagement du gouvernement caquiste d’ouvrir d’ici à 2021, huit Maisons Gilles-Carle, et 20 d’ici à dix ans.

On ne connaît pas avec exactitude à quelle hauteur sera la contribution du gouvernement dans le projet à Boucherville. « C’est une question un peu difficile à répondre. Cela concerne toute la question des soins et des services de répit offerts par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il y a eu une enveloppe de 21 M$ pour la politique nationale des proches aidants présentement en rédaction, et il y a aussi de l’argent, soit 280 M$, pour les soins à domicile. Nous allons contribuer pour les soins et les services qui seront dispensés à la maison de Boucherville. La communauté, elle, s’occupera notamment de l’organisation de la maison, des lits, et de l’ameublement. »

Le président du conseil d’administration Réginald Barbe a pour sa part expliqué que le budget d’exploitation annuel de la maison se chiffrera, lorsqu’elle sera entièrement opérationnelle, soit dans un an, à 1,2 M$. « Son ouverture se réalisera par étapes. Nous prendrons possession des lieux en juin, et nous disposerons de trois mois pour sa mise en opération. » Une vingtaine d’emplois seront créés, et une équipe de bénévoles contribuera également à son fonctionnement.

« Les enveloppes seront dédiées aux Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) qui procèderont à la répartition des budgets entre les maisons, selon leur capacité d’accueil », a ajouté la ministre Blais.

La ministre Roy a dit appuyer ce projet depuis ses tout débuts, alors que le maire Martel a rappelé qu’il était inscrit dans sa plateforme électorale et qu’il évaluera de quelle façon la Ville pourra y contribuer.

Renseignements : 438 523-1758, info.mgcb@gmail.com, facebook.com/MaisonGillesCarleBoucherville