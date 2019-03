Ariane Mainville reçoit le prix Athlète élite

Gala de l’excellence sportive en Montérégie

La nageuse de Boucherville, athlète de la relève, et espoir olympique, Ariane Mainville, a reçu le prix Athlète élite 2018 lors du premier Gala de l’excellence sportive en Montérégie.

L’événement organisé pour la première fois par l’organisme Excellence chez nous met en lumière et encourage les athlètes de la région. La récompense lui a été remise par Gilles Vaillancourt, copropriétaire de la boutique Nation Sport située au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier.

L’année dernière, la nageuse a terminé deuxième au 50 mètres libre et au 100 mètres libre aux championnats U sports de Toronto, ainsi que deuxième au 50 mètres libre en grand bassin aux Championnats canadiens, à Edmonton.

« C’est super flatteur de recevoir ce prix, car en tant qu’athlète, on s’entraîne seule et pour nous même. Alors quand une région et une organisation nous reconnaissent, cela nous encourage beaucoup et c’est bon pour la suite », a commenté Ariane après avoir reçu le prix des mains de l’homme d’affaires très impliqué dans la communauté sportive de Boucherville. Ariane prendra part dans quelques jours aux Championnats canadiens où elle espère se qualifier aux Championnats mondiaux qui se tiendront en août prochain. À plus long terme, la nageuse souhaite concrétiser son rêve de participer aux Jeux Olympiques de 2020.

Le parrain de ce prix, Gilles Vaillancourt, est d’avis que « les athlètes de la relève ont besoin de cette petite tape sur l’épaule pour les encourager et les motiver à poursuivre leur cheminement. Souvent, ils sont seuls pour atteindre leurs objectifs, donc le fait de les seconder peut contribuer à aider ces jeunes espoirs.»

Athlète excellence

Julianne Séguin, de Longueuil et ancienne élève au programme Sport-études à De Mortagne, a pour sa part mérité le prix Athlète excellence. L’année passée, avec son partenaire, elle s’est classée neuvième aux Jeux olympiques de Pyeongchang en patinage artistique en couple, deuxième aux championnats nationaux à Vancouver, et troisième lors du Autumn classic Montreal.

Athlètes espoirs – sport-études

Deux autres élèves de l’école secondaire De Mortagne, en sport-études, ont été honorés. Le couple de danseurs sur glace formé de Sandrine Gauthier, de Saint-Constant, et Quentin Thieren, de Carignan, ont reçu le prix Athlètes espoirs – sport-études. Les athlètes patinent ensemble depuis seulement 10 mois. Ils ont remporté au cours de 2018 cinq médailles d’or dans plusieurs compétitions pré-novices provinciales et nationales.

Prix hommage

Le multiple champion paralympien, Benoit Huot, ancien élève à De Mortagne, a ajouté un autre prix à sa collection, en obtenant n prix Hommage pour sa carrière sportive dont il a récemment annoncé la fin.

D’autres athlètes, équipe et entraineur (de l’extérieur du territoire du journal) ont aussi été récompensés. Il s’agit de Clovis Roy (Prix Athlète espoir- Jeux du Québec); Jacob Legault (Athlète relève); et Nathalie Brochu (Entraîneure de l’année); Sélection Richelieu – Yamaska de basket-ball féminin (Équipe de l’année).

La cérémonie de remise des prix était animée par l’athlète médaillée des Jeux olympiques 2016 de Rio, Sandrine Mainville, de Boucherville. L’organisme Excellence chez nous a été fondé il y trois ans. Il a pour objectif d’aider et soutenir les athlètes espoir, élite, et de la relève.