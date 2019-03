Une subvention de 625 300 $ du Programme d’infrastructures municipales d’eau à Sainte-Julie

Au printemps, de multiples chantiers se mettent en branle un peu partout à travers la province. Pour sa part, la Ville de Sainte-Julie était heureuse d’avoir reçu récemment la confirmation d’une subvention de 625 300 $ pour la réhabilitation d’une partie de ses conduites d’eaux usées.

La Municipalité a précisé que les travaux seront effectués sur les rues Roger, Pépin et Brassard ainsi que sur les places Gaudette et Villeneuve, situées à l’arrière de l’école L’Arpège. La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, en a fait l’annonce le 26 mars dernier en précisant que cette aide financière du gouvernement du Québec provient du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU).

La ministre a précisé que cette aide disponible au volet 1 du programme PRIMEAU vise à soutenir les municipalités dans la réalisation des études et des plans et devis ainsi que dans la réalisation de travaux de construction, de réfection ou d’agrandissement d’infrastructures d’eau potable et d’eaux usées, notamment dans le cadre de la mise aux normes des infrastructures.

Elle a ajouté que le Plan québécois des infrastructures 2018-2028 prévoit des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont plus de 14,3 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.