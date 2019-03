L’entente de Boucherville et Longueuil sur l’accès à la rampe de mise à l’eau  de la Plage municipale de Longueuil se poursuit

L’entente intervenue entre la Ville de Boucherville et la Ville de Longueuil en 2016 se poursuit cette année et permet aux propriétaires bouchervillois d’une embarcation à moteur d’accéder au tarif saisonnier résidant (permis saisonnier de stationnement pour véhicule avec remorque uniquement) de la Plage municipale de Longueuil située à l’île Charron. Ce service est mis en place en raison de l’absence de rampe de mise à l’eau municipale sur le territoire de Boucherville et est actuellement expérimenté dans le cadre d’un programme subventionné.

Pour bénéficier de ce service subventionné, les citoyens intéressés doivent :

Être résident de Boucherville.

Se procurer un permis saisonnier de stationnement pour véhicule avec remorque de la Plage municipale de Longueuil, au coût de 400 $ (taxes incluses) à l’un des six points de vente (voir le site Web de Longueuil pour les détails : HYPERLINK « https://www.longueuil.quebec/fr/plage-municipale » https://www.longueuil.quebec/fr/plage-municipale).

Réclamer le remboursement de 300 $ (taxes incluses) à l’hôtel de ville de Boucherville, au comptoir de la Direction des finances et des approvisionnements, en fournissant une preuve de résidence à Boucherville, une copie de la demande de permis, une copie du permis saisonnier de stationnement pour véhicule avec remorque dûment certifié et le numéro d’immatriculation de la remorque.

Présenter sa demande à la Ville de Boucherville au plus tard le lundi 30 septembre 2019 avec les documents requis.

Les demandes de subvention seront traitées en ordre de réception. Suite au dépôt d’une demande complète et conforme, veuillez prévoir un délai maximal de 30 jours avant de recevoir le paiement.

Informations diverses

Une seule subvention par résidence peut être demandée.

Veuillez noter qu’afin de pouvoir bénéficier de cette subvention, vous ne devez pas être en défaut de paiement envers la Ville de Boucherville.

Aucune garantie n’est donnée aux détenteurs d’un permis saisonnier quant aux disponibilités des places de stationnement à la Plage municipale de Longueuil le jour même (premier arrivé, premier servi).

Durée du programme

Ce programme prendra fin à la première des échéances suivantes :

Lorsque la Ville de Longueuil aura vendu tous les permis disponibles;

Au moment où la Ville de Boucherville aura accordé des subventions pour 50 demandes;

À la fin de la saison 2019.

Renseignements

Programme de subvention : HYPERLINK « mailto:finances@boucherville.ca » finances@boucherville.ca ou 450 449-8115

Plage municipale de Longueuil : HYPERLINK « https://www.longueuil.quebec/fr/plage-municipale » https://www.longueuil.quebec/fr/plage-municipale