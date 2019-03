Conférence de Dominic Champagne au cégep Édouard-Montpetit le 3 avril

L’initiateur du Pacte pour la transition, Dominic Champagne, prononcera une conférence à la salle Pratt & Whitney du cégep Édouard-Montpetit le mercredi 3 avril, à 12 h 15. Son allocution portera sur les enjeux environnementaux auxquels le Québec est confronté. La population est conviée à assister à cette rencontre ouverte à tous. Entrée libre.

Une technicienne en environnement et développement durable au cégep, Maya de Cardenas, est à l’origine de la tenue de ce rendez-vous axé sur l’éducation à l’écocitoyenneté. « Nous avons tous ce besoin personnel et collectif de faire quelque chose par rapport aux changements climatiques qui représentent une préoccupation grandissante. Dominic Champagne souhaite s’adresser aux jeunes générations et il a bien raison de vouloir le faire ! C’est à nous qui avons 20, 30 ou 40 ans de prendre les choses en mains. Nous avons l’esprit critique, les connaissances, l’autonomie et un pouvoir monétaire. Je rêve que ces générations, dont je fais partie, deviennent une force vive, une locomotive du changement », mentionne l’instigatrice de cet entretien.

En novembre dernier, plus de 500 personnalités publiques ont signé le Pacte pour la transition, une façon de concrétiser leur engagement à poser des gestes individuels pour réduire leur empreinte écologique. En parallèle, ils ont aussi demandé aux différents paliers de gouvernement d’agir de façon responsable dans toutes les décisions qui concernent la lutte aux changements climatiques. « Le Québec de demain passe par une transition écologique de notre économie, notamment par une transition énergétique. Avec les ressources physiques et humaines dont il dispose, avec son sens inné de la coopération et son génie d’innovation, le Québec peut et doit devenir un leader et une inspiration pour le monde entier », avait mentionné M. Champagne.

Celui-ci a pris part à la rédaction du Pacte, en compagnie de Catherine Potvin, experte en changements climatiques, de Normand Mousseau, expert en énergie, de François Delorme, économiste, ainsi que de plusieurs autres collaborateurs. À ce jour, le Pacte compte plus de 268 000 signataires.