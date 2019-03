Opération Enfant Soleil remet 57 276 $ pour le mieux-être des enfants de la Montérégie

Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, Maxime Landry et Félix-Antoine Tremblay, porte-paroles d’Opération Enfant Soleil, ont remis 51 294 $ au CISSS de la Montérégie-Est, soit 12 195 $ à l’Hôpital Honoré-Mercier, 9 037 $ à l’Hôtel-Dieu de Sorel et 30 062 $ à l’Hôpital Pierre-Boucher. Un octroi de 5 982 $ provenant du Fonds Josée Lavigueur a également été versé au CPE Les Jardins d’Honorine.

À ce jour, un montant de 3 919 896 $ a été attribué dans la région de la Montérégie afin d’offrir les meilleurs soins ainsi qu’une qualité de vie optimale aux enfants en période d’hospitalisation grâce à l’aménagement d’espaces favorables à leur guérison.

Félix Désilets, 13 ans, Enfant Soleil de la Montérégie Félix souffre d’un déficit immunitaire, d’asthme, d’apnée du sommeil sévère, d’une dyspraxie verbale, d’un trouble de l’attention avec un trouble d’acquisition de la coordination, de problèmes graves de vision ainsi que d’arythmie cardiaque. Cette trop longue liste d’affections nuit grandement à son cheminement et à sa qualité de vie. Opération Enfant Soleil est entrée dans la vie de la famille Désilet en même temps que la maladie de Félix. Grâce au CHU Sainte-Justine et à Opération Enfant Soleil, Félix a désormais accès à une pompe intelligente financée par vos dons, qui lui permet de recevoir ses transfusions hebdomadaires à la maison. C’est une aide concrète qui vient améliorer la qualité de vie de toute la famille.

Les histoires des Enfants Soleil provenant de chacune des régions du Québec seront présentées le 2 juin lors du Téléthon Opération Enfant Soleil, diffusé sur le réseau TVA de 7 h à 22 h, en direct du Centre de foires d’ExpoCité à Québec.

Détail des octrois

30 062 $ remis à l’Hôpital Pierre-Boucher du CISSS de la Montérégie-Est

De cette somme, un premier montant de 5 720 $ financera l’achat d’un tire-lait et de deux moniteurs de saturomètre, équipements mesurant instantanément et en continu la quantité d’oxygène dans le sang de l’enfant. De plus, afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau‐nés en région, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux offriront chacun la somme de 12 171 $ afin de permettre l’achat d’un Infant flow, appareil offrant une ventilation mécanique pour les nouveau-nés en situation de détresse. Depuis 2011, Opération Enfant Soleil a remis 302 098 $ à cet hôpital.

12 195 $ versés à l’Hôpital Honoré-Mercier du CISSS de la Montérégie-Est

Cette somme servira à l’achat de deux moniteurs de saturomètre, appareils mesurant instantanément et en continu la quantité d’oxygène dans le sang de l’enfant. De plus, l’octroi versé financera également l’achat de deux systèmes de photothérapie, lesquels permettront le traitement précoce de la jaunisse. Depuis 1994, Opération Enfant Soleil a remis 472 965 $ à cet hôpital.

9 037 $ versés à l’Hôtel-Dieu de Sorel du CISSS de la Montérégie-Est

L’octroi permettra l’achat de deux otoscopes, de matériel d’évaluation en orthophonie ainsi que d’un système de photothérapie permettant le traitement précoce de la jaunisse. Depuis 1992, Opération Enfant Soleil a remis 336 984 $ à cet hôpital.

5 982 $ remis au CPE Les Jardins d’Honorine

Ce premier octroi versé à ce centre de la petite enfance provient du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil, qui vise à promouvoir la santé physique et mentale chez les enfants par l’activité physique. Il sera utilisé pour l’achat de trois vignes grimpantes et de jeux qui permettent aux enfants de grimper. L’ajout de ces éléments permettra de développer de nouveaux intérêts chez l’enfant et aideront à leur transmettre de saines habitudes de vie par l’activité physique.

