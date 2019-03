L’école secondaire le Carrefour a présenté la finale locale de Secondaire en spectacle le jeudi 21 février dernier. L’établissement en était à sa 10e année de participation, soit depuis la fondation de cet événement et compte parmi les nombreuses écoles de la région participant au programme.

Cette année, ce sont près de 30 élèves qui ont vécu des moments inoubliables sur la scène de notre école. Un total de 15 numéros étaient présentés en concours. Les jeunes ont été extraordinaires et ont offert un spectacle digne de mention à nos 150 spectateurs sur place.

Les gagnants de notre soirée dans la catégorie concours ont été : Marc-André Lemay, Ludovic Duchesne, Samuel Ménard et Laurie Campeau du groupe Héros avec une interprétation de la chanson, « On rentre ensemble » ainsi que Lily-Jade de Champlain Tremblay au piano et au chant avec une interprétation de la chanson « Je déteste ma vie ».

Le coup de cœur du public est revenu à Élodie Aubuchon et Marie-Pier Fontaine-Bélanger avec une création théâtrale avec en titre « Dans ma tête ». Nos trois numéros gagnants ont représenté notre école à la finale régionale qui a eu lieu au Collège Saint-Paul de Varennes, le jeudi 14 mars dernier. Nos participants ont vécu une très belle expérience et nous en sommes très fiers, malgré qu’aucun n’ait été sélectionné comme gagnant régional.

Nous en profitons pour remercier, la Ville de Varennes, IGA Varennes ainsi que la Caisse Desjardins des Patriotes pour leur partenariat et leur aide dans l’organisation de notre événement du 21 février dernier.

À l’an prochain!