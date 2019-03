Activité de financement pour l’église de Sainte-Julie: concert le 27 avril

La Paroisse de Sainte-Julie est fière d’annoncer sa prochaine activité de financement pour les rénovations à réaliser à son église paroissiale.

De grands artistes viendront agrémenter une soirée de musique classique dans l’enceinte de cette église plus que centenaire.

L’orchestre de chambre de l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL), sous la direction de Monsieur Marc David, nous présentera les musiques de Rossini, Chopin et Mozart. L’OSDL est le 5e orchestre symphonique en importance au Québec et la plus importante propriété culturelle en Montérégie. La mission de l’OSDL est de produire des événements musicaux innovateurs, qui démocratisent l’accès à la musique symphonique partout en Montérégie.

Les personnes présentes auront le plaisir d’entendre également le talentueux pianiste de renommée internationale Jean-Philippe Sylvestre. Régulièrement invité à donner des concerts tant au Québec qu’à l’international, il est un multiple récipiendaire de prix prestigieux, entre autres, le prix Virginia Parker, le prix du concours de l’Orchestre Symphonique de Montréal, le prix du Concours de Musique du Canada, il réalise également des enregistrements qui ont reçu de nombreuses critiques élogieuses.

Programme de la soirée :

• Ouverture L’italienne à Alger – G. Rossini

• Andante spianato et Grande polonaise brillante – F. Chopin (soliste Jean-Philippe Sylvestre)

• Symphonie no. 40 K.550 – W. A. Mozart

Ce concert de grande qualité sera présenté le samedi 27 avril 2019 à 19 h 30. Les billets réguliers au montant de 25 $ et V.I.P. au montant de 100 $ sont en vente au presbytère de la paroisse du lundi au vendredi de 9 h à 16 h au 450 649-1277, poste 206.

Des billets sont également en vente chez le Fleuriste Vice Versa (argent comptant) au 766, Montée Sainte-Julie ( 450 649-2812).

Les personnes qui auront choisi de se procurer le billet V.I.P., en plus d’une place réservée, seront invitées à prendre une bouchée et un verre de vin avec les artistes après le spectacle.

Ne manquez pas ce magnifique concert qui fait partie des activités 2016 -2020 de la paroisse pour les rénovations de l’église.