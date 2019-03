La Galerie Lez’arts présente l’exposition Triomphes! réalisée par des élèves de l’école Les Jeunes Découvreurs

Du 8 avril au 12 mai, la Galerie Lez’arts accueille l’exposition Triomphes! réalisée par des élèves de l’école Les Jeunes Découvreurs.

Afin de contribuer à l’éveil des jeunes aux arts, la Galerie Lez’arts offre la chance aux enfants des écoles primaires de Boucherville de créer en compagnie d’artistes professionnels en exposition à la Galerie Vincent-D’Indy.

Le 27 février dernier, l’artiste Rose Élise Cialdella présentait un atelier de création inspiré de son exposition Triunfé. Sans même avoir à quitter leur classe, deux groupes de l’école Les Jeunes Découvreurs ont ainsi suivi les traces de cette talentueuse artiste.

L’exposition

Créant d’abord sur leur toile, des fonds colorés et totalement uniques, les élèves de l’école Les Jeunes Découvreurs ont ensuite découpé leur silhouette triomphante dans une feuille transparente. Les jeunes ont, par la suite, apposé cette silhouette transparente sur une zone de leur toile colorée et ont appliqué une peinture tout autour, ce qui a permis de conserver la forme colorée que l’on voit sur chacune des œuvres. Cette technique a été utilisée pour permettre à chacun de peinturer un contour argenté, reflétant leur brillant succès passé et à venir. Par ce mode d’expression artistique, chacun a pu exprimer une part de poésie bien personnelle.

Venez à la rencontre de leurs œuvres triomphales!

L’artiste

Née au Québec de parents d’origine italienne et franco-italienne, Rose Élise Cialdella est une artiste autodidacte. Elle a mis de côté son métier de conceptrice-rédactrice publicitaire en 2013 pour se consacrer entièrement à la peinture et à la sculpture souhaitant ainsi rejoindre non plus l’homoconsommatus, mais l’humain en tant qu’être de fibres et de racines.

L’artiste privilégie l’acrylique et termine ses toiles avec des beiges qui viennent ceinturer ses œuvres. Ses toiles sont fréquemment composées d’un collage, élément essentiel de sa démarche artistique. À travers ses œuvres, elle explore la puissance des émotions, des souvenirs et des symboles et raconte à sa manière avec ses mots et ses images, la force nourricière de ses fibres et de ses racines. Ses racines sont celles d’une fille d’immigrants italiens du Nord et ses fibres sont tous ces liens qui la définissent en tant que femme née au Québec. L’artiste décrit ses peintures comme de longs parcours entre sa tête et son cœur, entre la maternité de sa mère et la sienne, entre sa langue maternelle et la langue de son pays natal.

Galerie Lez’arts

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère – Section jeunesse

501, chemin du Lac

Renseignements

Service des arts et de la culture 450 449-8651 HYPERLINK « mailto:culture-patrimoine@boucherville.ca » culture-patrimoine@boucherville.ca