Une réussite pour la quatrième édition du Triathlon intérieur Édouard-Montpetit !

Le Centre sportif du cégep Édouard-Montpetit invitait, le 16 mars dernier, les membres de la communauté à prendre part à son triathlon intérieur. Quelque 110 participants de tous les âges et de tous les niveaux ont été accueillis, faisant de cette quatrième édition un franc succès !

Un triathlon pour tous !

Divisé en trois épreuves, soit 10 minutes de nage, 15 minutes de vélo et 15 minutes de course, le triathlon était d’une durée totale de 60 minutes. Cette formule a permis à tous les compétiteurs de compléter le triathlon à leur propre rythme. « Cet événement est une réussite puisqu’il permet à tous de découvrir les joies du triathlon, soutient Éric Bronsard, directeur du Centre sportif. Le triathlon semble souvent inaccessible et réservé aux athlètes de haut niveau. Notre formule est gagnante, puisqu’elle permet de briser cette image en rendant ce sport à la portée de tous ! » Ainsi, seuls, entre amis ou en famille, les participants sont venus mettre à l’épreuve leurs aptitudes physiques et se sont surpassés, le tout en s’amusant.

Une compétition amicale

Cette compétition sportive a d’abord été conçue afin de favoriser le plaisir relié à l’activité physique. De plus, la tenue d’événements comme le Triathlon intérieur Édouard-Montpetit offre la chance à la communauté de découvrir de nouveaux sports, tout en profitant des installations sportives modernes offertes par le Centre sportif. « Nous tenons par ailleurs à souligner l’implication des généreux bénévoles et la participation de la communauté sans qui cette édition n’aurait pas été la même », mentionne M. Bronsard.

Une cinquième édition du triathlon se tiendra l’an prochain. D’ici là, le Centre sportif offre une variété d’activités pour répondre aux besoins de tous les types de sportifs. Pour connaître l’horaire des activités, consultez le csportif.cegepmontpetit.ca.