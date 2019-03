Longueuil lance un appel de projets communautaires de plantation d’arbres sur les terrains de la Ville

Du 22 mars au 23 avril prochain, la Ville de Longueuil offrira à ses citoyens et aux divers regroupements la possibilité de proposer des projets de plantations d’arbres sur les terrains appartenant à la Ville. Longueuil souhaite ainsi encourager les initiatives communautaires de végétalisation qui permettront d’accroître la canopée urbaine et de pallier la perte d’arbres atteints par l’agrile du frêne.

Les propositions reçues feront l’objet d’analyses qui permettront d’évaluer la portée et la pérennité des projets. Ainsi, des éléments tels l’impact significatif sur la communauté, le verdissement des îlots de chaleur et le lien avec les abattages récents réalisés dans le cadre de la lutte à l’agrile du frêne sont à considérer. Disposant d’une enveloppe budgétaire de 100 000 $, plusieurs projets pourraient être réalisés en 2019 et chacune des initiatives locales devra se limiter à un maximum de 200 arbres. Le dévoilement des projets retenus aura lieu le 27 avril 2019, lors de la Journée verte de Longueuil.

Les personnes intéressées à soumettre un projet communautaire de plantation d’arbres doivent remplir le formulaire en ligne à longueuil.quebec/projet-plantation.

« Longueuil bénéficie d’un patrimoine naturel exceptionnel et les Longueuillois accordent beaucoup d’importance à la verdure qui les entoure. C’est pourquoi, avec l’adoption de sa Politique de l’arbre en 2018, Longueuil s’est doté d’un outil qui permettra de bonifier le couvert végétal et augmenter significativement les plantations d’arbres sur son territoire. La protection et mise en valeur de cette ressource s’avère une priorité et s’inscrit dans un effort collectif en vue d’améliorer le cadre de vie de tous nos citoyens. Dans cette optique, la Ville entend encourager l’implication citoyenne et soutenir les projets mobilisateurs de plantation d’arbres », a mentionné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

La Ville de Longueuil a planté 1285 arbres en 2018 dans ses projets d’aménagement afin de favoriser les îlots de fraîcheur, augmenter la biodiversité urbaine et mettre en valeur les milieux de vie. Près de 35 000 arbres ont été inventoriés sur le domaine public en excluant les boisés et les zones agricoles. De plus, environ 1 000 arbres sont distribués chaque année aux résidents lors de la Journée verte de Longueuil, une activité qui vise à sensibiliser les citoyens à la préservation de l’environnement.

Pour plus d’information, les citoyens sont invités à communiquer avec l’équipe du Centre de services aux citoyens en composant le 311.