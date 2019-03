Concours LADN Montérégie : deux entreprises de la région couronnées

Le 12 mars dernier, plus de 300 participants ont assisté au dévoilement des sept lauréats du concours LADN Montérégie, parmi lesquels on remarquait tout particulièrement deux entreprises de la MRC de Marguerite-D’Youville, soit Segsea tenues de plage, de Verchères, et Co-Ref, de Saint-Amable.

Ce concours a pour objectif de reconnaître les hommes et femmes d’affaires de la Montérégie et à faire rayonner ceux-ci ainsi que leurs entreprises sur tout le territoire. Pour cette édition 2019, les organisateurs ont reçu pas moins de 74 mises en candidature, alors que les dix finalistes ont été sélectionnés par le jury le 23 janvier dernier à Longueuil.

Par la suite, les sept gagnants ont été dévoilés le 12 mars dernier lors de la plus importante journée entrepreneuriale de la Montérégie, qui se déroulait sur le thème Prendre son envol.

Les lauréats du concours 2019 sont : Grand prix LADN (5 000 $) – Janick Martin, Les fermes PB, Marieville, MRC de Rouville; Prix Coup de cœur (1 000 $) – Karl Magnone, Tite Frette, Saint-Jean-sur-Richelieu, MRC du Haut-Richelieu; Prix du public (500 $) – Marie-Josianne Séguin, Segsea tenue de plage, Verchères, MRC Marguerite-D’Youville; Prix Leadership (2 000 $) – Janick Martin, Les fermes PB, Marieville, MRC de Rouville; Prix Audace (2 000 $) – Raphaël Bernier, Bac à bac, Belœil, MRC de la Vallée-du-Richelieu; Prix Détermination (2 000 $) – Annick Ouellette, Co-Ref, Saint-Amable, MRC Marguerite-D’Youville; Prix Esprit novateur (2 000 $) – Caroline Clouette, Bulldog Protection, Saint-Mathieu-de-Belœil, MRC de la Vallée-du-Richelieu.

Plusieurs nouveautés étaient au programme, le 12 mars dernier, alors que les participants ont pu être inspirés et motivés par des séances d’accompagnement et de mentorat express, des conférences et des ateliers interactifs, en plus d’assister à une expérience de réalité augmentée.

Il est à noter que les récipiendaires des bourses LADN ont reçu 14 500 $ au total. En plus des bourses, les gagnants et les finalistes se sont vu remettre d’autres prix de la part de la Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie et de ses partenaires associés à l’événement afin de les soutenir dans la croissance de leur entreprise.

Segsea et Co-Ref

Segsea – tenues de plage a été fondée en mai 2018 par Marie-Josianne Séguin. L’entreprise de Verchères a participé à la foire commerciale MAGIC à Las Vegas du 5 au 7 février dernier, alors qu’a débuté la distribution de ses maillots de bain dans une boutique de mode masculine au Quartier Dix30. Segsea a aussi obtenu une belle visibilité dans la revue MTL Style, qui a pour but de mettre en valeur les créateurs québécois. Celle-ci était distribuée à Las Vegas, dans les aéroports, les avions ainsi que dans la région de Montréal.

Pour sa part, Annick Ouellette de Co-Ref Ltée a reçu le prix Détermination, assorti d’une bourse de 2 000 $. L’entreprise de Saint-Amable est une entreprise qui existe depuis 1985 et elle est spécialisée dans le domaine de la ventilation, de la réfrigération et des contrôles dans les secteurs commerciaux, résidentiels et institutionnels. Co-Ref dessert la Rive-Sud ainsi que la grande région de Montréal et elle a fait sa marque pour la conception, la fabrication et l’installation de système de ventilation et de réfrigération.