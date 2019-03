Volleyball : De Mortagne ira aux championnats provinciaux

L’école secondaire De Mortagne a obtenu son laissez-passer pour le championnat provincial de volleyball dans la catégorie Benjamin. Les équipes féminine et masculine ont chacune remporté les médailles d’or lors des compétitions régionales du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) Montérégie tenues à Boucherville le 17 mars dernier.

Les équipes féminine et masculine De Mortagne ont respectivement vaincu le collège Durocher-Saint-Lambert et le Collège français qui accèdent aussi aux championnats.

Chez les cadets, les formations du Collège français ont gagné l’or et celles du Collège Jean de la Mennais ont décroché l’argent. Elles participeront aussi aux championnats provinciaux.

Les équipes médaillées

Benjamin féminin D2

– École secondaire De Mortagne 1, Boucherville* (* participe au championnat provincial)

– Collège Durocher 1, St-Lambert*

– École secondaire De Mortagne 2, Boucherville

Benjamin masculin D2

– École secondaire De Mortagne, Boucherville*

– Collège Français 1, Longueuil*

– Collège Jean de la Mennais 1, La Prairie

Cadet masculin D2

– Collège Français 1, Longueuil*

– Collège Jean de la Mennais 1, La Prairie*

– École secondaire Marcellin-Champagnat, St-Jean-sur-Richelieu

Les championnats provinciaux de volleyball auront lieu du 12 au 14 avril sur trois sites de compétition. Les benjamins joueront à Sherbrooke, les cadets à Gatineau, et les juvéniles à Trois-Rivières.