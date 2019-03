Jeux du Canada: Nathan Yvars grimpe sur le podium en gymnastique artistique

Le gymnaste bouchervillois Nathan Yvars est monté sur le podium aux Jeux du Canada qui se tenaient à Red Deer, en Alberta, du 15 février au 3 mars. L’élève de l’école les Dynamix, à Varennes, a mis la main sur la médaille de bronze à la finale de la table de saut en exécutant un saut qu’il effectuait à peine au début de sa préparation à l’été 2018.

Âgé de 16 ans, Nathan avait réussi à se qualifier au sein de l’équipe du Québec après un long processus de sélection. Lui et les autres membres de son équipe ont décroché la médaille d’argent au concours par équipe. Les performances constantes de Nathan à tous les engins lui ont permis de se tailler une place en finale au concours multiple (toutes épreuves), où il a terminé au 8e rang. Il a été le troisième Québécois le plus performant. Finalement, Nathan a décroché la médaille de bronze à la finale de la table de saut. « C’est un exploit de taille lorsque l’on considère le haut niveau de gymnastique présenté aux Jeux du Canada », a remarqué la directrice générale de l’école, Isabelle Rocheleau.

« Nathan a mis les bouchées doubles pour se préparer aux Jeux du Canada. Ses succès sont bien mérités. Les Jeux représentaient un moteur pour hausser la qualité de sa gymnastique d’un cran, et ce fut mission accomplie! De nouveaux projets s’offrent maintenant à lui. Ce n’est qu’un début! », a exprimé son entraineur, Yohann Roualdes.

« Nathan est un beau modèle pour nos garçons et pour toute l’école. Il est le premier élève de l’histoire du club à se tailler une place aux Jeux du Canada, et nous en sommes tous très fiers », a ajouté Mme Rocheleau, qui a avoué avoir été émue aux larmes lors de l’annonce de l’équipe officielle et lors des succès de Nathan aux Jeux.

Fort de ses performances, Nathan est maintenant en lice pour se tailler une place aux Championnats du monde juniors qui auront lieu en Hongrie en juin 2019.