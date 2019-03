Championnat régional de futsal : trois podiums pour De Mortagne

Trois équipes de futsal de l’école De Mortagne ont remporté les grands honneurs lors du championnat régional, division 2, du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) Montérégie présenté les 16 et 17 mars à Saint-Lambert. Les athlètes sont en effet montés sur le podium à trois reprises.

L’équipe féminine catégorie Benjamin a récolté la médaille d’or, alors que l’équipe de niveau cadet a décroché le bronze. L’équipe masculine, catégorie Cadet, a quant à elle gagné la médaille d’or. Les équipes féminine et masculine de l’Impact du Collège Durocher Saint-Lambert ont, de leur côté, aussi mis la main sur deux bannières de champions dans la catégorie Cadet.

Les Championnats provinciaux scolaires de futsal division 2 impliqueront un total de 96 équipes en provenance des 14 instances régionales du RSEQ. Ils se dérouleront du 29 au 31 mars, dans les régions de Laval (Benjamin), de la Mauricie (Cadet) et Laurentides-Lanaudière (Juvénile).

Le futsal est un sport apparenté au soccer. Il regroupe plus de 150 équipes au Québec.