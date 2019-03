Une pluie de médailles pour les Dynamix à la Finale des Jeux du Québec

Importante délégation de l’école !

Avec treize athlètes, l’école de gymnastique et sports acrobatiques Les Dynamix était fort bien représentée à la Finale des Jeux du Québec. Ils sont par ailleurs revenus de ces compétitions avec un nombre impressionnant de vingt-sept médailles.

Plus de la moitié de la délégation des gymnastes de la Rive-Sud provenait d’élèves de l’école Les Dynamix. Elle était représentée par une athlète de gymnastique artistique féminine sur six, cinq athlètes en gymnastique artistique masculine sur six et sept athlètes en trampoline sur huit.

En gymnastique artistique masculine, les athlètes des Dynamix et de la Rive-Sud ont fait le plein de médailles. Au terme des concours individuels, dans la catégorie provinciale, Olivier Gignac a terminé troisième au total des épreuves, et deuxième aux anneaux, à la barre fixe et au cheval d’arçons. Son partenaire Jasmin Gélinas a quant lui raflé le bronze au sol et au cheval d’arçons.

Dans la catégorie nationale, Félix Desmarais a décroché l’or aux barres parallèles et à la table de saut, l’argent au total des épreuves et à la barre fixe et le bronze au cheval d’arçons. Il a livré une chaude lutte à son partenaire d’entrainement Victor Canuel, qui a conclu au premier rang au sol, au second rang à la barre fixe et à la table de saut, et au troisième rang au total des épreuves.

Cette pluie de médailles des athlètes du club de Varennes a conduit les garçons à la première place au concours par équipe du second jour de compétition, tous soutenus également par les bonnes performances constantes de Benjamyn Gemme.

En trampoline, dans la catégorie provinciale, Audrey-Anne L’heureux s’est approprié la médaille d’or et Arielle Dimmock-Arseneau la médaille de bronze. En équipe, elles ont remporté l’argent en trampoline synchronisé. Dans la même catégorie, Thomas Perreault s’est démarqué avec l’argent en individuel.

Dans la catégorie nationale, Étienne Cloutier et Nathan Levasseur ont respectivement gagné l’or et l’argent en individuel, en plus de rafler l’or en trampoline synchronisé.

Chez les dames, dans la même catégorie, Camille Boudreau est repartie avec le titre de vice-championne en individuel et de championne en trampoline synchronisé, alors accompagnée de sa partenaire Éliane Ross du club Virtuose de Longueuil. Gonflés à bloc par leurs performances, les trampolinistes de la Rive-Sud ont également remporté l’or à la compétition par équipe.

Au troisième jour de compétition, Ophélie Berger, en gymnastique artistique féminine, a pu unir ses forces à celles de ses partenaires de la Rive-Sud lors de l’Omnium des régions, un événement festif qui avait pour objectif d’identifier la meilleure région du Québec en combinant les résultats de la gymnastique artistique (féminine et masculine) et en trampoline. Le travail d’équipe, les encouragements et la bonne préparation des athlètes du contingent, et particulièrement des Dynamix, ont mené la région au sommet du classement pour rafler l’or à cet historique et premier Omnium des régions.

« Les Jeux du Québec représentent une expérience unique pour les athlètes. L’expérience de la compétition, de la délégation, du Village des athlètes, de l’hébergement et le fait de côtoyer les athlètes et entraineurs de toutes les disciplines connues et méconnues sont une excellente préparation en vue des grands événements qui pourraient survenir au cours de leur carrière. L’édition 2019 a certainement démontré que les Dynamix sont des athlètes de tête à surveiller dans les années à venir! Quel beau succès collectif! », a observé Yohann Roualdes, entraineur-chef à l’école les Dynamix et entraineur d’équipe de la gymnastique artistique masculine pour la Rive-Sud à ces Jeux.