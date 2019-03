Le RTL fait le bilan de son opération d’immobilisation des autobus hybrides de la série E de Nova Bus

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) dresse un bilan positif de sa décision d’immobiliser ses autobus de la Série E de Nova Bus jeudi soir puisque les efforts déployés ont permis de livrer plus de 95 % du service planifié en période de pointe ce matin.

Cette décision a entrainé le déploiement d’un plan de mesures d’urgence afin de procéder à l’inspection de tous les véhicules avant de les redéployer sur la route.

« Rapidement, les employés d’entretien se sont mobilisés pour procéder à l’inspection des véhicules. Cette collaboration exemplaire entre nos équipes nous a permis de minimiser l’impact pour nos usagers, a souligné Michel Veilleux, directeur général du RTL. Cette inspection a permis d’identifier neuf autobus problématiques qui ont été retirés de la circulation. Pour le RTL, la décision d’immobiliser les véhicules a été prise pour une question de sécurité, autant pour nos clients que pour nos employés.»

Les neuf autobus immobilisés seront réparés et remis en service le plus rapidement possible après réception des recommandations du fabricant.

Rappelons qu’hier soir, les neuf sociétés de transport de la province ont annoncé la décision d’immobiliser près de 600 autobus après avoir constaté un problème technique touchant la servodirection d’autobus hybrides livrés entre 2016 et 2019.