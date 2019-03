Encore des médailles pour des nageurs du Mustang !

Championnats AA de Drummondville

Des athlètes du Club de natation Mustang inscrits au programme Sport-études à De Mortagne se sont illustrés aux Championnats AA de Drummondville. Antoine Caron, Théo Van Wolvelaer et Laurie Dubé sont montés sur le podium, alors que d’autres ont fracassé leur record personnel.

L’événement qui se tenait du 21 au 24 février dernier a réuni près de 350 nageurs âgés de 13 à 17 ans de calibre AA.

Antoine Caron a décroché la médaille d’argent au 200 mètres papillon. Théo Van Wolvelaer a mis la main sur la médaille de bronze au 100 mètres libre en passant sous les 59 secondes. Laurie Dubé a gagné une médaille de bronze au 200 mètres quatre nages. Elle a de plus participé à la finale A au 50 mètres libre, et gagné le 100 mètres libre en finale B. À noter que seuls les athlètes prenant part à la finale A peuvent accéder au podium.

Des records

Au chapitre des records, Veetou Ear est passé sous les 30 secondes au 50 mètres libre, ce qui représente son meilleur temps à vie. Rémi Massé a également réalisé son meilleur temps personnel au 100 mètres brasse. Ce jeune nageur a également réussi à relever le défi de la polyvalence lancé par la Fédération de la natation du Québec. Il a participé aux quatre 200 mètres, soit celui au papillon, au dos, à la brasse et au libre. Il a reçu un certificat méritas à cet effet.

Les nageurs du Mustang ont concouru aux côtés des meilleurs nageurs AA du Québec.

Ils ont aussi accédé aux finales A

200 m (mètres) papillon : Jasmin Poirier.

400 m quatre nages : Antoine Caron et Jasmin Poirier.

100 m dos et 200 m libre : Laurie Dubé.

50 m libre : Théo Van Wolvelear , Laurie Dubé.

400 m libre : Antoine Caron.

Finales B

100 m dos : Alex Michaud.

100 m papillon : Jasmin Poirier.

100 m fly : Antoine Caron.

200 m dos : Louis-Félix Massé et Jasmin Poirier.

200 brasse : Antoine Caron.

200m quatre nages. Antoine Caron, Jasmin Poirier.