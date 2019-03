Début d’un nouveau chantier dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu’il procède actuellement à des travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine afin de moderniser les caméras de circulation en place et d’implanter un système automatisé de détection des incidents.

À compter du 24 mars, ces travaux requerront des fermetures partielles de nuit (1 voie ouverte) dans le tunnel dans l’une ou l’autre des directions, et ce, jusqu’à la mi-mai. Deux fermetures complètes du tunnel seront également requises plus tard au printemps. Les dates seront diffusées dès qu’elles seront confirmées.

D’autres interventions sont à prévoir dans le tunnel au cours de l’année, notamment la réfection de la chaussée.

À noter que les équipements de transport intelligent en cours d’installation seront réutilisés dans le cadre du projet de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine à venir au cours des prochaines années.