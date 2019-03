Un citoyen de la rue Charcot dérangé par le bruit de la circulation

À la séance du conseil municipal du mois de mars, lundi dernier, un citoyen de la rue Charcot a mentionné aux élus que la tranquillité était perturbée dans son secteur. Yves Nantais habite près de la rue Jean-Deslauriers : plusieurs camions au moteur puissant défilent au-delà de la vitesse autorisée pour se rendre à un chantier de construction. En outre, des propriétaires de voitures performantes munies de système d’échappement bruyants testent leur bolide entre minuit et 2 h, de trois à quatre fois par semaine durant la belle saison. Il souhaite retrouver la quiétude à laquelle il a droit.

Afin de résoudre cette problématique qui a une incidence sur sa qualité de vie, M. Nantais a proposé trois recommandations aux membres du conseil municipal : apposer un panneau indiquant la limite de 40 km/h sur la rue Charcot, installer des dos d’âne pour ralentir les véhicules et assurer une surveillance policière occasionnelle, surtout en début de nuit.

Se voulant rassurant, le maire Jean Martel a indiqué que la majorité des travaux de ce chantier était sur le point d’être achevée. Il a aussi ajouté que la Ville demanderait à l’entrepreneur de ce projet de construction un plan de circulation afin que les camions empruntent des chemins alternatifs plutôt que la rue Charcot. Pour ce qui est de la mise en place de dos d’âne, la demande sera déposée auprès de la commission de la circulation et du transport de la Ville. La conseillère municipale Lise Roy qui siège à cette table de travail a précisé que le sujet sera discuté à la prochaine rencontre.

Par ailleurs, le maire Martel voit aussi la possibilité d’installer dans ce secteur un photo radar sporadique, un moyen qui a fait ses preuves pour ralentir les ardeurs des automobilistes enclins à avoir le pied pesant sur l’accélérateur.