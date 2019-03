Sainte-Julie et la MRC en lice parmi les 20 projets municipaux les plus innovants au Québec

Les projets mis en candidature par la Ville de Sainte-Julie et la MRC de Marguerite-D’Youville ont été sélectionnés parmi les 20 finalistes du Mérite Ovation municipale, une prestigieuse reconnaissance décernée chaque année par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) lors des assises annuelles qui se dérouleront en mai prochain.

Rappelons que le mérite Ovation municipale souligne de façon toute particulière le fruit du travail de municipalités qui ont mis de l’avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s’adresse à toutes les municipalités, aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu’aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec.

Pour la quinzième année d’existence du Mérite Ovation municipale, pas moins de 57 projets innovants ont été soumis par 35 municipalités, MRC et organisations municipales de 10 régions. Les 20 projets finalistes seront présentés du 9 au 11 mai prochain au Pavillon de l’innovation municipale, dans le cadre des assises annuelles de l’UMQ, ce qui permettra au jury de compléter l’évaluation qui déterminera les gagnants. Les municipalités lauréates seront honorées lors de la soirée gala des Assises 2019 qui se tiendra le 11 mai prochain, au Centre des congrès de Québec.

Persévérance et environnement

Quatre critères d’évaluation seront retenus, soit le caractère innovateur dans sa démarche et ses résultats; le potentiel de transfert ou d’adaptabilité; les retombées dans le milieu; le niveau d’optimisation et de mobilisation des ressources.

Le jury récompensera à nouveau cette année le projet qui se distingue le plus parmi les initiatives lauréates en remettant le Prix Joseph-Beaubien, nommé en l’honneur du fondateur de l’UMQ. Les juges décerneront également le Prix Coup de cœur pour un projet cloisonné en raison de sa catégorie, mais qui possède un caractère exceptionnel par rapport à un projet lauréat d’une autre catégorie. Les déléguées et délégués qui visiteront le Pavillon de l’innovation municipale québécoise pourront aussi choisir sur place leur projet favori, et celui ayant recueilli le plus de votes recevra le Prix Coup de cœur.

Pour sa part, la Ville de Sainte-Julie a été sélectionnée parmi les finalistes pour l’ensemble de ses interventions relatives à la persévérance scolaire. À chaque année depuis cinq ans, les membres du conseil municipal se rendent dans chacune des écoles en février afin de remettre un certificat et un cadeau aux jeunes qui se sont démarqués dans leur parcours scolaire par leur persévérance. Ces élèves sont par la suite reçus à l’hôtel de ville avec leurs familles pour signer le livre d’or de la Ville et reçevoir un cadeau souvenir.

De son côté, la MRC de Marguerite-D’Youville a été sélectionnée avec les MRC de la Vallée-du-Richelieu et de Rouville pour la création du Centre de traitement des matières organiques par biométhanisation de la Société d’économie mixte de l’est de la couronne sud (SÉMECS).

À l’intérieur du nouveau bâtiment situé à Varennes, les matières organiques déposées dans le bac brun sont traitées et transformées en biogaz ainsi qu’en un résidu semi-liquide appelé digestat qui peut être utilisé comme amendement sur les terres agricoles. De cette façon, la collecte des matières organiques permet donc de générer une énergie renouvelable, de diminuer l’enfouissement de déchets et de réduire les gaz à effet de serre.