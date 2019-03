Le comité exécutif de la Ville de Longueuil demande à une commission d’élus d’étudier le programme Communautés bleues

(Source : Cabinet de la mairesse de Longueuil)

Le comité exécutif (CE) de la Ville de Longueuil a mandaté la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (CATDD) afin qu’elle analyse la possibilité pour la Ville de Longueuil d’adhérer au programme Communautés bleues, un programme visant à reconnaître l’eau comme un bien commun en favorisant son accès public pour les générations d’aujourd’hui et de demain.

Cette décision du comité exécutif fait écho au dépôt d’une pétition signée par plus de 350 élèves de l’école secondaire Mgr-A.-M.-Parent demandant à la Ville de s’engager à devenir une communauté bleue, une démarche présentée par trois étudiants aux membres du conseil de ville réunis lors de leur dernière séance.

« Le développement durable et la préservation de nos ressources naturelles, dont l’eau, sont des enjeux qui prennent de plus en plus de place dans le débat public et avec raison. L’initiative citoyenne à laquelle nous avons assisté en février témoigne de l’importance de cet enjeu pour la population. En tant que gouvernement de proximité, il est du devoir de la Ville et de ses instances d’évaluer la demande qui nous a été confiée et de voir comment nous pouvons y donner suite » a commenté la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Le programme Communautés bleues est une initiative conjointe du projet Planète bleue, du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et du Conseil des Canadiens, appuyée par l’organisme Eau Secours. Pour obtenir son accréditation, la municipalité doit s’engager à : reconnaître le droit humain à l’eau et aux services d’assainissement; promouvoir des services d’eau potable et d’eaux usées financés, détenus et exploités par le secteur public; interdire la vente d’eau embouteillée dans les édifices publics et lors des événements.

Rappelons que lors de leur séance du 19 février 2019, les membres du conseil municipal ont voté en faveur d’une résolution afin d’éliminer la vente et l’achat de bouteilles d’eau de plastique à usage unique dans tous les édifices municipaux et de sensibiliser les organismes paramunicipaux, ainsi que les organismes partenaires de la Ville, à faire de même.