La finale régionale de la Montérégie de l’Expo-sciences accueille 800 visiteurs à l’ÉNA

La finale régionale de la Montérégie de l’Expo-sciences Hydro-Québec 2019 a remporté un vif succès durant la fin de semaine du 15 au 17 mars derniers à l’ÉNA : quelque 800 visiteurs se sont déplacés pour découvrir les projets scientifiques de 81 jeunes exposants créatifs! Comme le veut la formule habituelle, des prix ont été attribués aux élèves ayant réalisé les présentations les plus intéressantes de cette finale. Le premier prix, accordé au meilleur projet de la compétition, a été remis à Antoine Massé et Mathieu Courchesne, de l’École secondaire Fernand-Lefebvre, pour leur concept intitulé Une dépendance bien réelle.

Le directeur de l’ÉNA, Pascal Désilets, a offert le Prix École nationale d’aérotechnique à Kacylia Roy et Hugo Otth, du Collège Notre-Dame-de-Lourdes, pour leur projet de Drone-Sauveteur. « C’est un immense bonheur de constater l’enthousiasme et la passion de ces jeunes qui se lancent dans l’aventure scientifique. Ils ont un formidable potentiel créateur et forment une relève talentueuse, tout comme les étudiants de l’École nationale d’aérotechnique. Il y aura définitivement une place pour eux dans le domaine des sciences et des technologies au Québec ! » a-t-il affirmé. Pour cette édition de la finale régionale, une étudiante en maintenance d’aéronefs à l’ÉNA, Laurie Breton, agissait à titre de présidente scientifique.

Finale québécoise

Prochaine étape du concours, 22 exposants représenteront la Montérégie avec 16 projets lors de la 41e édition de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise. À l’occasion de cette étape ultime qui se déroulera au Collège Charles-Lemoyne de Longueuil, l’ÉNA recevra, le 11 avril, la visite de jeunes exposants qui viendront découvrir les installations de l’École.