Un étudiant du cégep Édouard-Montpetit se rendra à la Finale nationale de Cégeps en spectacle

Étudiant en Sciences de la nature, profil Sciences de la santé, Caleb Amoussou a obtenu son laissez-passer pour la Finale nationale de Cégeps en spectacle, le 16 mars dernier, lors de la Finale régionale Centre-Ouest de ce concours, présentée à la salle Pratt & Whitney du Théâtre de la Ville. En plus de participer à la prochaine étape de cette compétition, il a remporté une bourse de 750 $.

Caleb a présenté un numéro d’humour qui a fait l’unanimité au sein du jury. Ses anecdotes ont fait rire les spectateurs tout au long de son numéro, grâce à un bon sens du «timing».

« Avec toute transparence et avec toute honnêteté, je suis fier de dire que tous les participants méritaient leur place à la finale nationale, a partagé le jeune artiste à l’issue de la soirée. Je donnerai mon 200 % pour ne serait-ce qu’essayer de représenter tout le talent que vous portez mes amis. Merci du plus profond de mon cœur à tous ceux qui sont venus m’encourager; j’apprécie infiniment votre soutien », a-t-il mentionné.

ÉNA

Lors de cette soirée, l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), affiliée au Cégep, était représentée par Les Blues Brosseurs, un groupe composé de Guillaume Asselin (de Saint-Félix-de-Valois), de Mathieu Bélanger (de Saint‑Amable), d’Olivier Beausoleil (de Boucherville) et de Samuel Daoust (de Mirabel). Ces musiciens ont charmé l’auditoire en interprétant une de leurs compositions intitulée Bar salon Mirabel.

Bilodeau

À la Finale nationale de Cégeps en spectacle en 2013-2014, Émile Bilodeau, ancien étudiant d’Édouard-Montpetit, avait terminé deuxième. Ce fut le point de départ de sa carrière sur la scène musicale. Lors de la Finale régionale Centre-Ouest, il a participé à la deuxième partie de la soirée, ce qui signifiait pour lui un retour aux sources.