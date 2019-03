Marcel Savary expose au bureau de la députée de Verchères

L’artiste contrecœurois, Marcel Savary, expose ses œuvres au bureau de la députée de Verchères, Suzanne Dansereau.

Depuis 2001, M. Savary expérimente différents matériaux. Il les fond, brûle et peint. Certaines toiles sont créées à partir de rêve qu’il a fait ou tout simplement avec l’inspiration du moment.

Cet artiste autodidacte indique qu’il a appris à l’école de la vie, l’école de tous les jours. Pour ce peintre, les médiums sont illimités et tout est possible.

«Je suis heureuse de l’accueillir dans nos bureaux. Son travail est impressionnant ! Sa passion se reflète dans ses magnifiques toiles », souligne madame Suzanne Dansereau.

Le bureau de la députée se donne pour mission de présenter le travail d’un artiste aux trois mois. Les citoyens peuvent admirer les œuvres au bureau au 1625 boulevard Lionel‐Boulet, Bureau 103, à Varennes.