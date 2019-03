La mairesse Sylvie Parent réagit au budget fédéral 2019

« Ottawa et Québec devront s’entendre rapidement » – Sylvie Parent

La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, exhorte les gouvernements d’Ottawa et de Québec à s’entendre rapidement sur une formule qui permettra aux municipalités québécoises de profiter des initiatives annoncées hier par le gouvernement fédéral. « Le gouvernement fédéral a lancé un signal fort en confirmant une hausse marquée des sommes à la disposition des municipalités afin de répondre aux besoins des citoyens. Il faut maintenant que les deux ordres du gouvernement s’entendent afin de pouvoir en faire bénéficier les citoyens de Longueuil », a déclaré Mme Parent.

La mairesse de Longueuil accueille favorablement les principaux éléments du budget fédéral et salue la hausse ponctuelle de 2,2 milliards de dollars du Fonds de la taxe sur l’essence qui permet, entre autres, de financer des projets routiers et de transport en commun. De même, Ottawa prévoit investir, cette année seulement, plus d’un milliard de dollars pour des initiatives visant à améliorer l’efficacité énergétique des logements abordables, des maisons unifamiliales et de certains grands édifices, incluant les bâtiments municipaux. En outre, ce budget prévoit des mesures de financement pour la construction de logements locatifs et d’autres favorisant l’accès à la propriété.

« Les municipalités se retrouvent en première ligne des services aux citoyens et se sont vu confier de nouvelles responsabilités ces dernières années en matière de développement, d’économie et d’environnement. Longueuil a des projets de développement pour sa zone aéroportuaire, d’infrastructures lourdes de transport en commun, de même que des besoins importants en logement abordable. Nous comptons rappeler, lors de la campagne électorale fédérale à venir, que ces éléments devront faire partie des priorités du prochain gouvernement », a conclu la mairesse de Longueuil.