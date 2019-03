La Bouchervilloise Denise Guilbault reçoit le prix Florence Junca Adenot

Une bénévole dévouée pour sa communauté depuis 40 ans vient de recevoir le prix Florence Junca Adenot de l’Ordre du mérite. Cette année, la Ville de Boucherville a choisi de remettre cette distinction honorifique à Denise Guilbault, la principale responsable de l’organisation du bazar de la paroisse Saint-Sébatien. Ce n’est toutefois qu’une partie du bénévolat qu’elle a exercé au fil des ans. En fait, Mme Guilbault a consacré son temps et ses énergies à différentes causes : elle a oeuvré au sein du comité de la Guignolée de la paroisse Saint-Sébastien, de l’Atelier Saint-Sébastien, du comité d’entraide et de la Société canadienne du cancer.

Désignée bénévole de l’année par la paroisse Saint-Sébastien en 1988, elle a aussi reçu en 2005 l’Ordre du mérite diocésain qui met en lumière des personnes se dévouant au service de leur église. Autre témoignage de reconnaissance, Mme Guilbault a été nommée avec son époux «couple bénévole de l’année» deux ans plus tôt. La récipiendaire du prix Florence Junca Adenot a sans contredit participé à la vitalité de la paroisse Saint-Sébastien. Toujours souriante, cette généreuse dame aime ce qu’elle accomplit et le fait avec coeur.

Coup de chapeau

Au cours de la même cérémonie de l’Ordre du mérite, la Ville a également décerné des prix Coup de chapeau à cinq femmes afin de souligner leur parcours professionnel. Présidente des Emballages Carrousel, Brigitte Jalbert fut la première de ce groupe à se voir remettre cette récompense qui soulignait sa nomination en tant que lauréate du volet québécois du concours Entrepreneur de l’année d’Ernst & Young – Catégorie entreprise à entreprise ainsi que pour une mention spéciale, au niveau canadien, pour son leadership stratégique. L’entreprise dirigée par mme Jalbert a fait cette année, son entrée dans le Club Platine des Sociétés les mieux gérées au Canada, la plus haute distinction du classement annuel géré par la firme Deloitte. Il s’agit d’un palmarès qui souligne l’excellence des sociétés privées détenues par des Canadiens.

Les quatre autres récipiendaires des prix Coup de chapeau ont comme point communs des liens familiaux. Il s’agit de Marcia Pilote, ses deux filles, Adèle Pilote-Babin et Madeleine Pilote-Côté.de même que la soeur de Marcia, Brigitte Pilote. L’écriture les unit. Marcia a produit 14 livres, Adèle en a récemment rédigé un premier, Brigitte a deux romans à son actif et Madeleine rédige des chroniques dans Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec.

« Je tiens à vous adresser mes sincères félicitations pour l’ensemble de vos accomplissements. Vous êtes des femmes dégageant une énergie positive et contagieuse et vous êtes assurément des modèles pour notre communauté. Vous représentez brillamment notre municipalité. Nous sommes fiers de vous compter parmi nos citoyennes mesdames! Félicitations et meilleurs vœux de succès », a mentionné le maire Jean Martel lors de la cérémonie de remise de prix.