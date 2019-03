Franc succès au 4 à 6 des organismes communautaires du député Xavier Barsalou-Duval

Le coquetel dînatoire du député Xavier Barsalou-Duval, tenu à Varennes jeudi dernier, a été couronné de succès et a suscité de fructueux échanges entre ses 150 invités. En outre, grâce à un partenariat avec le mouvement Québec français, l’activité s’est déroulée dans une ambiance festive, au son d’une musique exclusivement francophone.

Le taux de participation à cette rencontre a dépassé les attentes du député, et démontre, selon lui, que le besoin de rencontre est bien réel. Il a invité les organismes des municipalités composant son territoire à participer à cette activité de réseautage afin de leur permettre de mieux connaître l’offre de services de chacun.

« Malgré l’étendue de la circonscription de Pierre-Boucher—Verchères—Les Patriotes, chaque ville et village sont aujourd’hui représentés. Cela démontre la vitalité de notre milieu communautaire. Nous voulions créer un événement qui permettrait à ces organismes de faire des liens entre eux, de partager leurs expériences et expertises », a déclaré monsieur Barsalou-Duval.

Monsieur Barsalou-Duval a souligné la présence de Maud Allaire, mairesse de Contrecœur, de Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu, de Jean Martel, maire de Boucherville et de nombreux autres élus de la région. Il a remercié ceux-ci, ainsi que les acteurs sociaux et communautaires, pour leur travail et leur contribution au bien commun.

« Chers représentants communautaires, vous permettez à nos aînés, à nos jeunes et à leurs parents de faciliter leur intégration harmonieuse à la société et de s’épanouir, et vous veillez de façon régulière à leur bien-être. C’est aussi la mission que nous avons comme élus et l’événement d’aujourd’hui a été conçu dans cette optique : échanger sur les dossiers qui nous touchent tous en tant que citoyens et Québécois afin d’accomplir notre mandat », a déclaré le député.

Cet exercice aura permis aux organismes de la circonscription de réaliser qu’ils sont nombreux dans la même situation et qu’ils constituent une force par leur nombre et le bien-fondé de leurs actions.

La circonscription de Pierre-Boucher—Verchères—Les Patriotes comprend les villes de Boucherville, Varennes, Verchères, Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Amable et Saint-Mathieu-de-Beloeil.

–