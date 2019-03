Des élèves du primaire honorés à Sainte-Julie pour leur persévérance scolaire

Les membres du conseil municipal ont honoré hier soir 19 jeunes des écoles primaires de Sainte-Julie qui se sont démarqués dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Ces jeunes ont été choisis par leur école respective lors d’une tournée à laquelle participaient les membres du conseil municipal et la Commission scolaire des Patriotes.

La cérémonie a eu lieu en présence du député fédéral de Montarville, Michel Picard, de la députée provinciale de Verchères, Suzanne Dansereau, de la présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge et de la commissaire scolaire Béatrice Ronveaux. « Si vous êtes ici ce soir, c’est que vos enseignants et vos directions d’école sont convaincus que vous avez atteint les objectifs que vous vous êtes fixés et que vous avez persévéré pour les atteindre. J’aimerais aussi souligner l’apport des directions d’école, l’énergie mise par vos professeurs et le soutien de vos parents et de vos familles dans votre cheminement scolaire », a précisé la mairesse Suzanne Roy lorsqu’elle s’est adressée aux élèves présents pour l’occasion. Les jeunes du secondaire et de l’école de formation professionnelle seront quant à eux reçu le lundi 18 mars prochain.

À propos des Journées de la persévérance scolaire à Sainte-Julie

Chaque année depuis cinq ans, les membres du conseil municipal se rendent dans chacune des écoles en février pour remettre un certificat et un cadeau aux jeunes qui se sont démarqués dans leur parcours scolaire par leur persévérance. Ces jeunes sont par la suite reçus à l’hôtel de ville avec leurs familles pour signer le livre d’or de la Ville et reçoivent un cadeau souvenir. Pour ce projet, la Ville est d’ailleurs finaliste cette année au Mérite Ovation municipale de l’Union des municipalités du Québec. Les gagnants seront connus en mai prochain à Québec.

Élèves reconnus par école :

École du Grand-Chêne :

Maïna Marcassa

Loïk Pinard

École Arc-en-Ciel :

Jade-Madison Boivin

Samuel Larocque

École Aux-Quatre-Vents :

Tommy Corriveau

Fano-Junior Paquin-Tanguay

École L’Arpège :

Kelliane Gélinas

Maxime Décarie

École du Tourne-Vent :

Éva-Anne Cyr

Christopher Boudreau

École Le Rucher :

Annabelle Gilbert

Justin Lemaire

École Du Moulin :

Jade Lam-Ratelle

Alexis Rathier

Charles Dame

Élisabeth Joyal

Gabrielle Laroche

Louis-Félix Vibert

Alexis Racicot