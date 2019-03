Vernissage de l’artiste Susan St-Laurent au bureau du député Xavier Barsalou-Duval

Le député Xavier Barsalou-Duval invite la population au vernissage de l’exposition « Gestuelle numérique » de l’artiste bouchervilloise Susan St-Laurent .

Gestuelle numérique offre au public des œuvres abstraites dans lesquelles l’artiste exploite autant la caméra numérique, l’ordinateur, la tablette que la peinture à l’acrylique. Le vernissage se tiendra le dimanche 24 mars, à 14 h, au bureau de circonscription du député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères.

« J’anticipe cette exposition unique en son genre avec beaucoup d’excitation et je suis certain qu’elle saura en charmer plus d’un. Je me réjouis de constater que notre circonscription regorge de talents et que les créateurs ne sont pas au bout de leur imagination », a déclaré le député Xavier Barsalou-Duval.

Quant à Susan St-Laurent, elle ajoute : « J’apprécie entre autres le fait que le stylet numérique me permette de créer des œuvres virtuelles à partir d’une page blanche, avec une gestuelle comparable à celle de la peinture. Je remercie notre député, Xavier Barsalou-Duval, de me donner cette fenêtre pour faire connaître mes œuvres aux citoyens de la circonscription. »

Quand : dimanche 24 mars

Heure : 14 h à 16 h 30

Lieu : Novo Centre,

1625, boulevard Lionel-Boulet, Varennes bureau 202

Dans un souci d’encourager les arts dans la région, le député reçoit dans ses bureaux, quatre artistes par année et organise un vernissage pour lancer une exposition de leurs œuvres pendant trois mois. Le calendrier des expositions est complet pour cette année. Nous remercions tous ceux qui ont participé à ces événements, car ils ont contribué à égayer notre environnement de travail et notre connaissance de l’art.