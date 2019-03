Le futur complexe d’habitation d’avant-garde pour retraités VAST fait fureur à Sainte-Julie

Les portes du bureau de location de VAST se sont officiellement ouvertes les 9 et 10 mars derniers au grand bonheur du public qui attendait ce moment avec impatience. En effet, dès les premiers jours d’ouverture du bureau de location, 100 unités d’habitation ont trouvé preneurs, ce qui laisse présager un grand succès pour la résidence VAST dont l’ouverture est prévue en novembre 2020.

« Après CALÉO, qui ne laisse personne indifférent à Boucherville, la réputation du Groupe Maurice auprès des retraités de la région n’est plus à faire. Nous nous réjouissons de voir, une fois de plus, la population au rendez-vous pour accueillir VAST avec enthousiasme. Nous sommes très reconnaissants de la confiance portée envers notre projet », explique M. Louis Desjardins, Directeur des ventes au Groupe Maurice.

Inauguration officielle du chantier

Afin d’officialiser le début des travaux, une première pelletée de terre a été célébrée quelques minutes avant l’ouverture officielle des portes du bureau de location. Pour marquer le coup, Éric Burns, Directeur développement au Groupe Maurice était accompagné de la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

« L’implantation de la résidence VAST est une excellente nouvelle pour le développement économique et social à Sainte-Julie. En plus de contribuer à renforcer un pôle de services en plein essor situé à l’entrée de la Ville, le projet diversifie l’offre en hébergement pour nos aînés qui souhaitent demeurer dans leur ville ou se rapprocher de leur famille et de leurs amis », a déclaré la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Un projet conçu pour les citoyens

Conçue afin de répondre aux besoins des aînés d’aujourd’hui, VAST prodiguera à ces derniers tout le confort, la sécurité et l’avant-gardisme désiré. La magnifique cascade d’eau aménagée qui surplombera la cour arrière de la résidence en fait déjà rêver plus d’un. Les aires de détente et de loisirs seront, entre autres, composées de plusieurs salons, incluant un piano, des bibliothèques, un foyer et un salon panoramique au 10e étage. Une salle à manger avec service aux tables permettra aux résidents de déguster des repas concoctés pas un chef cuisinier, pour les jours où cuisiner serait une corvée. Des tables de billard, un spa, une piscine, une plage avec luminothérapie, un simulateur de golf, une salle de quilles et un bistro seront également disponibles pour le plus grand plaisir de tous.

Des unités de choix

VAST verra le jour sur la rue de Murano, à la jonction du boulevard Armand Frappier, emplacement spécifiquement choisi afin d’offrir de nombreuses commodités aux résidents. Ce complexe résidentiel proposera aux retraités près de 358 lumineux appartements-services en location ainsi que 20 unités de soins, le tout réparti sur 10 étages.

VAST, la belle

Le lieu où s’implantera la résidence de Sainte-Julie, composé d’une vue imprenable sur les monts Saint-Hilaire et Saint-Bruno, fait don d’un paysage dont peu d’endroits peuvent s’enorgueillir. « VAST », version abrégée du mot « vaste », évoque donc l’unicité de l’emplacement qui offrira un panorama grandiose aux futurs résidents. Le design intérieur moderne et chaleureux de la résidence a été inspiré des éléments de la nature, tout comme son logo, dont les deux pointes, représentant les deux monts, sont entrecoupées d’un « V » rappelant la lettre initiale du nom. La retraite à VAST du Groupe Maurice sera douce, stimulante et teintée de la liberté que prodigue l’ampleur d’un environnement de choix.

Pour davantage d’information sur VAST, consultez : residencevast.com

À propos du Groupe Maurice Depuis 1998, Le Groupe Maurice contribue à améliorer la vie des retraités au Québec en développant, gérant et concevant de nouvelles solutions résidentielles pour favoriser l’art de vivre, la liberté et le bonheur des aînés d’aujourd’hui et des générations futures. Une atmosphère empreinte de liberté et de créativité, une qualité de vie épicurienne illustre la principale intention de Luc Maurice et de son équipe. Ceux-ci placent l’humain au coeur de leurs actions dans le but d’enrichir l’épanouissement personnel des 10 000 résidents qui habitent l’un des 34 projets résidentiels du Groupe Maurice.