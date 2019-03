Dévoilement des finalistes du concours des Prix Excellence 2019 de la CCIRS

C’est devant une foule record de près de 350 personnes que la CCIRS a dévoilé récemment le nom des finalistes des 10 catégories officielles du concours des Prix Excellence, en plus des trois finalistes du nouveau prix Étinc’ELLE. Quant aux lauréats, ils seront connus le 8 mai prochain lors du Gala Dominique-Rollin, au théâtre L’Étoile du quartier DIX30.

Le Gala Dominique-Rollin sera animé par Anaïs Favron. Quant au jury, il est présidé pour une seconde année par Me Jean-Jacques Rainville, avocat à la firme Dunton-Rainville. Enfin, madame Isabelle Lemieux, CPA et CA, chez Demers Beaulne, agit à titre de vérificatrice officielle des cahiers de candidatures.

Il est possible de réserver vos billets pour cette 35e édition du concours sur le site internet : ccirs.qc.ca. Félicitations aux finalistes et place au 35e Gala Dominique- Rollin le 8 mai prochain !