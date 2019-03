UMQ: Suzanne Roy au comité exécutif et Martin Damphousse au conseil d’administration

Récemment, la mairesse de Sainte-Julie et préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville, Suzanne Roy, a été élue à nouveau au sein du comité exécutif de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Rappelons à ce sujet que Mme Roy a été présidente de l’UMQ de 2014 à 2016. Elle a aussi été membre du comité exécutif depuis 2008 et a siégé au conseil d’administration depuis 2006. La mairesse est également présidente du comité sur les changements climatiques, présidente de la commission des assises 2019 et du 100e anniversaire de l’UMQ ainsi que représentante du caucus des municipalités de la couronne sud. Finalement, elle est de plus membre de la commission de l’aménagement et des transports, de même qu’à la commission de l’environnement.

Pour sa part, le maire de Varennes, Martin Damphousse, a été élu de nouveau au conseil d’administration de l’UMQ, lui qui y siège depuis décembre 2017. À ce titre, il représentera le caucus des municipalités de la couronne sud. M. Damphousse est également membre de la commission des assises annuelles, membre de la commission de l’environnement et siège aussi au comité maritime.

100e anniversaire

Il est à noter que le 22 février dernier, l’Union des municipalités du Québec a officiellement donné le coup d’envoi des célébrations qui marqueront, le 15 décembre 2019, son centième anniversaire de fondation. Au cours des prochains mois, l’Union déploiera plusieurs actions sur le thème « UMQ : 100 ans en mouvement », afin de souligner cet événement dans l’histoire municipale au Québec.

Trois événements phares en 2019 s’inscriront par ailleurs directement dans les célébrations du centenaire de l’Union. Du 9 au 11 mai se tiendront les assises annuelles de l’UMQ à Québec. Par la suite, les 19 et 20 septembre, on procèdera au versement des archives de l’UMQ à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et à la réunion du conseil d’administration de l’Union à Montréal en mémoire de Joseph Beaubien, maire d’Outremont de 1910 à 1949, cofondateur et premier président de l’UMQ. Finalement, il y aura les 5 et 6 décembre une réunion régionale annuelle du conseil d’administration de l’UMQ à Saint-Hyacinthe en mémoire de Télesphore-Damien Bouchard, maire de Saint-Hyacinthe de 1917 à 1930 et de 1932 à 1944, cofondateur et premier secrétaire-trésorier de l’UMQ.

« Au cours des derniers mois, mes collègues et moi avons élaboré une programmation particulièrement riche et diversifiée pour marquer le centenaire de l’UMQ tout au long de l’année et en faire un événement à la hauteur de la contribution que l’organisation a apportée à la société québécoise. J’invite les élues et élus de partout au Québec à participer activement aux festivités et à partager leurs histoires pour expliquer l’impact de leur Union pour leur municipalité et leur communauté », a ajouté la présidente de la Commission des Assises 2019 et du 100e anniversaire, la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy.