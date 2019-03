Résumé de l’assemblée publique du 12 mars dernier à Sainte-Julie

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 12 mars dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• Les élus ont autorisé l’équipe des Snowbirds des Forces canadiennes et toute autre formation dûment autorisée par l’École nationale d’aéronautique à survoler le territoire de Sainte-Julie du 31 mai au 2 juin prochains et à effectuer, dans le cadre du Spectacle aérien de Saint-Hubert 2019, des vols d’entraînement ainsi que des démonstrations et des manœuvres aériennes à des altitudes de 500 à 1 000 pieds.

• Le conseil a proclamé la semaine du 21 au 27 avril prochain à titre de Semaine nationale du don d’organes et de tissus. À cette occasion, le drapeau officiel de cette cause sera hissé au mât de l’hôtel de ville. Les élus ont aussi informé la population qu’avril sera le mois de la jonquille et ils encouragent les citoyens à accorder généreusement leur appui à la cause de la Société canadienne du cancer lors de la campagne de la jonquille qui se tiendra du 4 au 7 avril prochain.

• La Ville a adhéré au regroupement d’achats en commun de l’UMQ en vue de l’octroi d’un contrat de produits d’assurance pour les cyberrisques pour la période du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2024.

• Les élus ont approuvé l’embauche d’Evans Fillet au poste de pompier, et ce, selon les conditions et le salaire prévus à la convention collective de travail des pompiers de Sainte-Julie. Le conseil a aussi versé une aide financière de 500$ à l’Association des pompiers de Sainte-Julie pour payer, en partie, les frais encourus lors du tournoi de hockey des pompiers pour les grands brûlés qui aura lieu du 18 au 21 avril prochains.

Travaux publics

• Le conseil a accordé le contrat concernant des travaux de réfection d’une partie du chemin du Fer-à-Cheval entre les numéros 1901 et 1975 aux Entreprises Michaudville pour 684 000 $.

• Sainte-Julie a donné le contrat concernant des travaux de planage et d’asphaltage sur la rue des Marguerites à l’entreprise Nord Construction pour 162 836,79 $ et a réservé une somme de 159 100 $ du surplus affecté – immobilisations afin de les financer.

• Les élus ont octroyé le mandat concernant les travaux de réfection de bordures et de trottoirs à divers endroits à l’entreprise Senterre entrepreneur général pour 135 957,94 $.

• Le conseil a accordé le contrat en ce qui concerne la fourniture et l’installation d’un abri et le remplacement d’une surface d’aire de jeux au parc Jules-Choquet à l’entreprise Motexa pour 174 647,03 $.

• La Ville a accepté les soumissions suivantes pour le remplacement d’arbres à divers endroits ainsi que des frênes qui ont été abattus : Pépinière Yvon Auclair & Fils pour 39 787,10 $; Pépinière Rougemont, 30 743 175 $; Pépinière Abbotsford, 10 359,25 $; Pépinière Cramer, 12 543,77 $; Pépinière Dominique Savio, 3 097,68 $.

Règlements et divers

• Le conseil a accordé le contrat concernant l’achat et la livraison d’un véhicule à hayon neuf 100 % électrique à l’entreprise Deschamps Chevrolet Buick Cadillac GMC pour 53 378,30 $ et a autorisé une dépense de 1 500 $ pour le lettrage du véhicule. Une demande dans le cadre du programme Roulez vert – volet Roulez électrique sera faite de façon à obtenir un rabais pour l’achat d’un véhicule électrique neuf et à affecter tout rabais reçu à la réduction des dépenses prévues pour cet achat.

• Sainte-Julie a donné à l’organisme à but non lucratif Nature-Action Québec le contrat de gestion et de mise en œuvre du projet de restauration et de mise en valeur des étangs Antoine-Charlebois phase 2 pour 365 000 $. Le tout à la condition de l’obtention d’une subvention de la CMM dans le cadre de son programme Trame verte et bleue, à ce que les travaux puissent se terminer au 31 décembre 2020 et à l’entrée en vigueur d’un règlement d’emprunt de la Ville pour un montant minimal de 365 000 $.

• Les élus ont autorisé la tenue de six routes payantes pour l’année 2019 aux organismes suivants : Groupe scout – 13 avril; Maison des jeunes – 25 mai; École de karaté Sankudo – 6 juillet; Association de ringuette – 17 août; Club de soccer – 28 septembre; Fines Lames – 9 novembre.

• Le conseil a adopté des règlements pour : modifier le Règlement 964 relatif aux nuisances et à la paix publique afin d’encadrer l’utilisation des foyers et poêles; abroger le Règlement 1185 pour payer le coût des travaux de réhabilitation des conduites d’eau potable sans tranchée sur diverses rues dans la ville ainsi que les frais contingents pour 2 193 000 $; autoriser le paiement de la quote-part, les frais contingents et les taxes relativement à des travaux de nettoyage de certaines branches du ruisseau Belœil pour 63 925 $; autoriser le paiement des frais d’acquisition d’appareils respiratoires autonomes et des accessoires connexes pour le service de sécurité incendie pour 444 000 $. (Mention de source : Ville de Sainte-Julie)