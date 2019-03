Plusieurs règles appelées à changer avec les nouvelles dispositions du Code de la sécurité routière

Plusieurs changements ont été apportés au Code de la sécurité routière en 2018. Certaines de ces modifications sont sur le point d’entrer en vigueur. Le capitaine Daniel Côté, du Service de police de l’agglomération de Longueuil et un de ses collègues ont animé une soirée d’information sur cette thématique la semaine dernière au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Une centaine de citoyens ont assisté à cette rencontre.

Cyclistes

Premier volet abordé sur les innovations de cette refonte, les dispositions qui touchent les adeptes du vélo. Tout d’abord, les cyclistes qui omettent de faire leur arrêt aux endroits désignés ne perdront plus de points d’inaptitude sur leur permis de conduire. À partir du 18 avril, ils pourront poursuivre leur route à un feu rouge, après s’être assuré que la manœuvre se fera sans risque.

Lorsqu’ils veulent tourner à gauche ou à droite, ils doivent toujours signaler leur intention de virage. Dans le cas contraire, les amendes sont haussées à 80 $.

Les bicyclettes doivent être munies de déflecteurs. Le soir, leurs utilisateurs doivent circuler en ayant installé un phare à l’avant et un feu rouge à l’arrière. Cette règle est désormais obligatoire selon le Code de la sécurité routière.

Pour ceux qui se posent la question, les bicyclettes ne peuvent pas circuler sur un trottoir à moins qu’une ville le permette à des endroits désignés à cette fin. Par ailleurs, les cyclistes en mouvement ne peuvent plus porter d’écouteurs, sous peine d’amende.

Piétons

En ce qui concerne les piétons, les personnes qui veulent s’engager dans une rue aux traverses de piéton jaunes doivent signifier leur intention et s’assurer d’être bien visibles avant de procéder à cette action. Les véhicules qui circulent sur la voie publique ont alors l’obligation de s’immobiliser. Cette règle entrera en vigueur à compter du 18 avril.

Pneus d’hiver

Un autre changement concerne les automobilistes. À compter de l’hiver prochain, les pneus d’hiver sur les véhicules devront être installés au plus tard le 1er décembre plutôt que le 15 décembre comme c’était le cas jusqu’à récemment.

Zones scolaires

À compter du 1er août, le montant des amendes pour non respect de la limite de vitesse sera doublé tout comme le nombre de points d’inaptitude.

Sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, les policiers remettent en moyenne quelque 105 000 contraventions par année pour l’ensemble des infractions au Code de la sécurité routière.