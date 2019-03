Finale des Jeux du Québec : Boucherville récolte 15 médailles

Les athlètes de Boucherville ont performé à la 54e Finale des Jeux du Québec en récoltant un total de 15 médailles, contribuant à positionner la Rive-Sud au premier rang du classement des régions avec un total de 95 médailles en poche.

La Rive-Sud a mis la main sur 29 médailles d’or, 36 d’argent et 30 de bronze. Elle remporte ainsi un cinquième drapeau de la meilleure région aux Jeux du Québec. Les athlètes rive-sudois se sont particulièrement distingués en escrime, en haltérophilie, au judo, en patinage artistique et en ringuette, alors que la Rive-Sud se classe au premier rang des régions dans ces sports. Elle arrive au second rang au curling masculin, en gymnastique, en plongeon, en tennis de table et en trampoline. La Rive-Sud avait gagné 52 médailles en 2018, 87 en 2017 et 79, en 2016.

Les athlètes de Boucherville, quant à eux, ont brillé en décrochant 13 médailles d’argent et 2 de bronze. Voici d’ailleurs les médaillés.

Escrime

Margot Chatel. Moins de 15 ans féminin fleuret : argent

Moins de 15 ans, féminin, fleuret par équipe : argent

Haltérophilie

Simon Vaillancourt : 67 kg, homme arraché : argent

67 kg, homme, épaule jeté : argent

Homme total : argent

Judo

Ariane Bonin. U16, équipe : argent

Sofiane Bousbiat : U16 M. -42 kg : argent

U16 M, équipe : argent

Gabriela Campos-Mendanha : U16 F, -52 kg : argent

U16 F, équipe : argent

Ski de fond

Justin Boudreau. 13 ans, mixte, relais sprint classique équipe mixte : argent

Emmanuelle Paquet : 13 ans, féminin 2 : bronze

13 ans, féminin, 5 km classique-masse : bronze.

Curling

Louis-Philippe Gauvin : argent

Alexandre Roussel : argent

La 54e Finale des Jeux du Québec qui se tenait à Québec, du 1er et 9 mars, a réuni environ 3 000 athlètes répartis dans deux blocs de compétitions.