Un spectacle de patinage « atypique »

Organisé par Marjorie Lajoie au profit de la Fondation de l’autisme

La patineuse artistique championne junior du monde, Marjorie Lajoie, vous invite à souligner la Journée mondiale de l’autisme en assistant à un spectacle de patinage artistique.

Marjorie qui a un frère ayant un TSA (trouble du spectre de l’autisme) organise, en partenariat avec la Fondation de l’autisme, un spectacle-bénéfice le mardi 2 avril au Complexe sportif Duval Auto.

Plusieurs patineurs, de calibre international junior et senior, ont confirmé leur présence au spectacle intitulé « Patinage atypique », dont Alicia Pineault, patineuse canadienne qui représente le Canada sur la scène internationale, les doubles champions de Grande-Bretagne en danse sur glace, Lilah Fear et Lewis Gibson, les danseurs sur glace polonais Justyna Plutowska et Jérémie Flemin, Justine Brasseur et Mark Bardei, membres de l’équipe nationale sénior et 5es aux Championnats canadiens 2019 en paire.

Son objectif est de remplir l’aréna pour amasser des fonds destinés à la Fondation de l’autisme, ainsi qu’à la ligue de Hockey adapté et à l’Association des enfants et adultes handicapés de Boucherville et Varennes, pour son volet TSA.

Le public peut se procurer des billets via le compte Instagram de Marjorie Lajoie. Renseignements : info@fondationautisme.com, 514 508-3398.