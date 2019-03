Sainte-Julie et Varennes récoltent cinq médailles aux Jeux du Québec

Les athlètes de Sainte-Julie et de Varennes ont performé à la 54e Finale des Jeux du Québec en récoltant cinq médailles, contribuant à positionner la Rive-Sud au premier rang du classement des régions avec un total de 95 médailles en poche.

La Rive-Sud a mis la main sur 29 médailles d’or, 36 d’argent et 30 de bronze. Elle remporte ainsi un cinquième drapeau de la meilleure région aux Jeux du Québec. Les athlètes rive-sudois se sont particulièrement distingués en escrime, en haltérophilie, au judo, en patinage artistique et en ringuette, alors que la Rive-Sud se classe au premier rang des régions dans ces sports. Elle arrive au second rang au curling masculin, en gymnastique, en plongeon, en tennis de table, et en trampoline. La Rive-Sud avait gagné 52 médailles en 2018, 87 en 2017 et 79, en 2016.

Les athlètes de Sainte-Julie, quant à eux, ont brillé en décrochant une médaille d’or et trois d’argent. Et Varennes, une d’argent.

Samuel Darveau, du club Les Fines Lames de Sainte-Julie, a réussi à se classer dans toutes les finales A. Il a gagné la médaille d’argent sur la distance du 1500 mètres. Il termine la compétition en troisième position chez les 14 ans en plus d’avoir mérité le Prix de l’esprit sportif hiver 2019.

Son collègue Christo Toshkov a également bien performé tout au long de la compétition. Il a donné les efforts nécessaires à chaque course, et termine en neuvième position au classement chez les 12 ans.

En curling, Charles-Antoine Labbé, de Varennes, et Félix Trudeau St-Cerny, de Sainte-Julie, membres du Club de curling de Boucherville, ont, en équipe, remporté la médaille d’argent.

Voici les médaillés

Judo

Catherine Toshkov. Sainte-Julie. U16F, moins de 48 kg : or

U16 F. Équipe : argent

Patinage de vitesse

Simuel Darvau. Sainte-Julie. 14 ans M. 1500 m : argent

Curling

Charles-Antoine Labbé. Varennes : argent

Félix Trudeau St-Cerny. Sainte-Julie : argent

La 54e Finale des Jeux du Québec qui se tenait à Québec, du 1er et 9 mars, a réuni environ 3 000 athlètes répartis dans deux blocs de compétitions.