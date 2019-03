La Bouchervilloise Marjorie Lajoie et son partenaire Zachary Lagha sacrés champions du monde juniors

Patinage artistique

Le duo de patineurs artistiques Marjorie Lajoie et Zachary Lagha a gagné la médaille d’or en danse aux Championnats du monde juniors de patinage artistique de l’ISU qui se tenaient à Zagreb, en Croatie, le 9 mars dernier.

Le couple termine sa carrière au niveau junior avec en poche le titre de champion du monde et procure au Canada la deuxième médaille d’or de son histoire aux Championnats du monde juniors, après Tessa Virtue et Scott Moir qui avaient remporté la couronne en 2006.

Marjorie Lajoie, de Boucherville, et Zachary Lagha, de l’arrondissement de Greenfield Park, qui en étaient à leur quatrième participation aux championnats du monde juniors, ont obtenu un record personnel international de 176,10 points pour se classer premiers en danse rythmée et en danse libre. Ils ont affronté les deux couples de patineurs russes qui les avaient devancés en décembre, à la finale du Grand Prix, à Vancouver. Lajoie et Lagha avaient alors raté le podium de peu, soit par trois centièmes de point. Cette fois-ci, les Russes Elizaveta Khudaiberdieva et Nikita Nazarov ont pris le deuxième rang avec 171,22 points, et Sofia Shevchenko et Igor Eremenko, le troisième avec 170,43 points.

« On capotait solide ! »

« On ne s’était pas rendu compte que l’on avait gagné. C’est en voyant la réaction de mon coach que j’ai compris. On capotait solide. C’était malade ce moment. On avait battu les deux couples de Russes qui étaient habituellement devant nous, alors on était vraiment contents », raconte Marjorie lorsque La Relève l’a jointe. « Je commence à vraiment le réaliser. C’est fou, c’est un rêve qui se concrétise.»

Son père, Jean-Benoît Lajoie, de son côté, avoue avoir le sourire accroché au visage depuis la victoire de sa fille. « C’est une belle récompense qu’ils méritent, précise-t-il. C’est une compétition tellement difficile à gagner. Il fallait un bon plan de match et beaucoup de stratégie. Ils avaient toujours le focus sur leur objectif, et ils ont travaillé très fort.»

Prochaine étape : le niveau sénior

Les médaillés d’or devraient maintenant passer chez les séniors, même si selon leur âge, ils pourraient compétitionner une année encore au niveau junior. « On n’a pas eu la discussion officielle avec nos entraineurs sur ce sujet, mais c’est notre plan. Nous souhaitons participer aux deux Grands prix comme étant des patineurs prêts pour ce niveau. On souhaite se démarquer, mais en même temps, je ne dis pas que l’on va gagner, ce n’est pas réaliste dans l’immédiat. On veut juste avoir notre place.»

Marjorie et Zachary ont pour objectif à plus long terme d’aller aux Jeux olympiques. « Je ne suis pas certaine que nous soyons prêts pour ceux de 2022, mais je crois qu’il est réaliste de penser aux Jeux de 2026. »

Un vieux couple

Les deux champions patinent en ensemble depuis huit ans. Ils ont été réunis par l’entraineur Julien Lalonde alors que Marjorie avait 10 ans et Zachary, 11 ans. « Ils sont très forts techniquement, et la chimie passe incroyablement bien entre eux », commente M. Lajoie.

Marjorie a commencé à patiner en 2004 et elle représente le Club de patinage artistique de Boucherville. « Elle a Boucherville tatoué sur le cœur », poursuit son père. Le duo s’entraîne environ 25 heures par semaine à l’École de patinage Montréal International, à Saint-Henri, avec les réputés coachs Marie-France Dubreuil, ex-athlète olympique, et son conjoint Patrice Lauzon, champion du monde. Le chorégraphe et entraineur Romain Haguenauer, qui les accompagnait en Croatie, s’est dit très fier d’eux. « Ils ont fait ce qu’il fallait et ils ont fait preuve de maîtrise et de maturité. Deux performances très cleans », a-t-il mentionné à l’agence Sportcom.

Marjorie Lajoie et Zachary Lagha

– Champions du monde juniors en patinage artistique (2019)

– Champions nationaux juniors (2015, 2017, 2018, 2019)

– Quatre médailles au Grand Prix junior de patinage artistique ISU (2018, 2019)

– Deux médailles à l’Open de Bavière (2017, 2019)

– Deux médailles aux Jeux olympiques de la jeunesse (2016)