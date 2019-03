Un projet résidentiel dans le parc Saint-Charles suscite l’inquiétude lors de l’assemblée publique à Varennes

Plusieurs citoyens ont pris part à l’assemblée publique tenue le 11 mars dernier à la Maison Saint-Louis pour exprimer leurs inquiétudes de voir le parc Saint-Charles grugé par un développement résidentiel dans le secteur du stationnement incitatif de la rue Jules-Phaneuf, à Varennes.

Les préoccupations à ce sujet sont allées en grandissant au cours des derniers jours alors que des images d’un futur développement résidentiel des deux côtés de la rue Jules-Phaneuf ont été publiées du Spotted Varennes, le 6 mars dernier. La Ville a rapidement fait publier par la suite un rectificatif des fait contenus dans cette publication qui a été vite relayée par les réseaux sociaux.

« Les orientations de la Ville ont déjà été présentées à la population concernant le développement de ce secteur. Les plans montrés ne reflètent pas les orientations du conseil municipal car aucune construction n’est prévue dans la section du parc canin et du terrain de soccer. Par ailleurs, la Maison Véro & Louis (NDRL : pour les adultes autistes de 21 ans et plus) est présentement en construction de l’autre côté de la rue et une diversité de types de logements s’y ajouteront en lien avec le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD). Le « Skate parc » sera aménagé derrière l’école secondaire le Carrefour ce printemps. Les informations sont publiques et disponibles à l’hôtel de ville de Varennes au Service de l’urbanisme et de l’environnement : 450 652-9888, poste 1300 », a-t-on indiqué.

Préoccupations de citoyens

Lors de l’assemblée publique, des citoyens ont pris la parole afin d’avoir des éclaircissements sur le sujet et pour exprimer leur préoccupations, voir leur opposition vis-à-vis ce projet.

Le maire, Martin Damphousse, a expliqué que les 82 municipalités qui constituent la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) doivent composer depuis 2012 avec le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD). Celui-ci impose notamment une plus grande densification des habitations, c’est-à-dire des constructions plus en hauteur, autour d’un stationnement incitatif afin de favoriser la création de quartiers de type Transit-Oriented Developement ou TOD, où les résidents peuvent facilement accéder à pied à une station de transport collectif.

Martin Damphousse a rappelé qu’aucune construction dans ce secteur n’est prévue dans la section du parc canin et du terrain de soccer, contrairement à ce qui a été avancé sur Spotted Varennes, et que les citoyens ne perdraient pas leur piste cyclable et leurs sentiers de ski de fond qui traversent le parc Saint-Charles.

Il a ajouté que la zone de développement résidentielle couvrirait une superficie d’environ 250 000 pieds carrés et qu’il y aurait entre huit et neuf résidences actuelles qui seraient adjacentes à la dite zone.

D’autres citoyens se sont inquiétés de la hauteur des nouveaux bâtiments construits et le maire a déclaré qu’environ 20 % de l’ensemble du projet aurait quatre étages et le reste serait de moindre hauteur. M. Damphousse a souligné qu’un promoteur a été choisi par le conseil car son projet serait « le plus beau ». Il a précisé que les plans ne peuvent être montrés à ce moment-ci puisqu’ils sont encore en cours de modification, mais il espère pouvoir tenir une séance d’information pour les citoyens concernés à ce sujet, en avril ou en mai au plus tard.

Un citoyen a aussi dit craindre qu’il y ait des commerces dans ce nouveau développement zoné mixte, c’est-à-dire résidentiel et commercial, mais le maire a affirmé qu’il y avait « zéro commerce dans cette zone » et il s’est dit prêt si nécessaire à changer le zonage pour que ce soit exclusivement résidentiel.

Une autre Varennoise, Michelle Fontaine, a notamment fait la suggestion de prendre officiellement des mesures pour protéger dans le futur le parc Saint-Charles, comme la Ville de Longueuil l’a fait avec le parc Michel-Chartrand, ce à quoi Martin Damphousse a affirmé qu’il s’agissait-là d’une « bonne suggestion » et que c’était « probablement une avenue où on (le conseil) va aller ».