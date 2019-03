Longueuil établit un nouveau record dans les constructions non résidentielles

L’année 2018 aura été très lucrative pour les coffres de la Ville de Longueuil. Les constructions non résidentielles, soit dans les secteurs industriel, institutionnel et public, ont connu la hausse la plus importante au chapitre de la valeur des investissements, passant de 109 M$ à 147 M$, ce qui signifie une augmentation de 35 % par rapport à l’année précédente. Il s’agit en l’occurrence d’un sommet historique à ce chapitre.

Les projets de constructions neuves dans le secteur de la zone aéroportuaire de Saint-Hubert ont contribué en grande partie aux résultats enregistrés l’an dernier. Ce fut le début des travaux de la brasserie et du centre de distribution de Molson Coors et l’arrivée d’un nouveau hangar d’aviation de 45 000 pieds carrés, propriété de Services DEV-AERO inc. La Ville a aussi injecté une somme importante dans la modernisation de la route de l’aéroport.

Deux autres réalisations ont concouru à la prospérité de la Ville. Il s’agit du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Marguerite-Rocheleau et de l’établissement dans lequel se trouvent l’école primaire La Tourterelle et l’école secondaire de l’Agora, des investissements de plus de 40 M$. Par ailleurs, plus de 44 M$ ont été consacrés à des travaux de réfection, de rénovation et d’agrandissement dans le secteur institutionnel et public, ce qui représente un bond de 50 % par rapport à 2017.

Du côté du secteur résidentiel, plus de 360 constructions neuves ont vu le jour sur le territoire de la ville, ce qui correspond à des investissements de plus de 368 M$, en hausse de 14 % par rapport à l’an dernier. L’année 2017 était déjà exceptionnelle avec une augmentation de 60 % comparativement à 2016.

« Avec des investissements en construction de plus de 615 M$ en 2018, nous pouvons dire que Longueuil a un pouvoir d’attraction important, autant pour les entreprises qui sont à la recherche d’un emplacement stratégique et de main-d’œuvre qualifiée, que pour les familles en quête d’un milieu de vie stimulant et dynamique. Longueuil se taille une place de choix dans la liste des endroits à considérer pour investir au Québec », a soutenu la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.